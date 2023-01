¿Días de sol o lluvia? Así están los pronósticos del clima en el Valle para este puente festivo

Un buen panorama en materia del clima se disfrutará en Cali y la región durante el primer puente festivo del 2023, en el que muchas familias siguen de vacaciones.



De acuerdo con Saúl Ramírez, técnico de la red de hidroclimatología de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, para este fin de semana y lo que resta del mes de enero, se prevé que continúen los periodos con días de baja precipitación, es decir, que “predomine el tiempo seco en horas del día y lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la noche”.



En esto coincide la Secretaría de Gestión del Riesgo que explicó que enero y febrero generalmente son meses con menos lluvias en comparación con los meses pasados como octubre, noviembre y diciembre, sin embargo, dicen que hay que estar preparado por si se presenta alguna precipitación.



Pese a que el Ideam anunció una alta posibilidad de lluvias y descargas eléctricas en el departamento, el Secretario de Gestión de Riesgo Rodrigo Zamorano, reiteró que hasta el momento en Cali predomina el clima seco.

Según la CVC, se esperan lluvias ligeras alternadas con periodos secos para hoy en Cali y lluvias moderadas aisladas en horas de la noche, en la zona de los farallones.

Por esta razón y teniendo en cuenta que en este puente de reyes cientos de personas entrarán y saldrán de la capital de Valle del Cauca en busca de disfrutar los días de descanso, las autoridades realizan las siguientes recomendaciones respecto al clima.



Como primera medida, el secretario Rodrigo Zamorano, invita a toda la ciudadanía a consultar cada día las páginas de las entidades correspondientes para saber el pronóstico del clima y de esta manera no llevarse una sorpresa en el viaje o salida que se haga, y así estar preparados por si llueve o por el contrario si calienta mucho.



“La Secretaría de Gestión y Desastres de Cali tiene un equipo dedicado a observar, estudiar y recomendar los temas sobre el clima. Cada 24 horas estamos produciendo la información actualizada, de acuerdo con lo que arrojan los satélites, además de los informes del Ideam y también de la CVC”, dijo.



Ya que uno de los destinos más apetecidos por los caleños y visitantes son los paseos a ríos y piscinas, el secretario Rodrigo Zamorano agregó que ante una posible lluvia hay que evacuar el lugar de inmediato.



“Nosotros somos los primeros respondientes, es decir, si va a ir a algún río o piscina y se presenta una tormenta eléctrica, se debe evacuar de inmediato. Asimismo si está en el río y ve que cambia de color el agua o se pone turbia hay que evacuar y alertar a las autoridades”.



También recordó que se debe evitar arrojar basuras, escombros o cualquier otro objeto a los ríos para que haya un flujo normal de las aguas.



En cuanto a las fogatas, o fogones de leñas artesanales que se suelen realizar, la recomendación es cerciorarse que queden completamente apagados y no dejar residuos como vidrios para así evitar incendios.



Sin embargo, el funcionario añadió que las emergencias se pueden presentar en cualquier lugar de la ciudad, sean relacionadas o no con el clima, y para eso, se cuenta con un grupo de apoyo que está alerta y dispuesto a atender cualquier situación anormal que se presente.



“Tenemos un grupo de alrededor 560 bomberos de clase mundial activados en tiempo real, igualmente el apoyo de la Cruz Roja y Defensa Civil; además de las secretarías de Infraestructura, Movilidad y Salud”.



Según los pronósticos de la CVC y de otras entidades de la Secretaría de Gestión del Riesgo, el clima en el primer trimestre del año 2023 apunta a una neutralización del Fenómeno de la Niña, es decir que se acercan, de nuevo, los tiempos secos.



Eso podría empezar a suceder a partir de mayo cuando se intensifiquen las temperaturas.

¿Trimestre menos lluvioso?

Las condiciones para que el Fenómeno de Niña siga manteniéndose durante el 2023 van a ir disminuyendo; ahora están en el

54 %, según las proyecciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. Eso quiere decir que las lluvias podrían extenderse hasta marzo, pero con menor intensidad.



Para el trimestre entre junio y agosto las probabilidades de que la Niña se mantengan serán de solo 9%. En cambio, empieza a hablarse de las proyecciones del Fenómeno del Niño, cuya probabilidad aumentará en dicho trimestre hasta 37%. Aunque lo más probable (54%) es que predomine un tiempo neutral, según un documento de pronósticos y alertas del Ideam. Eso sería tiempos secos y lluviosos en algunos momentos y en diversas regiones.