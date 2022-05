Cali desmontaría el uso obligatorio del tapabocas este fin de semana

A Cali le faltan ‘cinco centavos para el peso’ para poder levantar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados. Para la secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, es posible que esto ocurra para el Día de la Madre, importante fecha para la reactivación económica.



Durante el programa ‘Protagonistas en vivo’, de El País, la funcionaria destacó que las estrategias de vacunación, contra el Covid-19, han evolucionado al punto de que ya cuentan con auxiliares en moto que hacen visitas casa por casa para vacunar.



¿Ya estamos listos para quitarnos el tapabocas en Cali? ¿Ya cumplimos los requerimientos del MinSalud?



Hasta este jueves teníamos un 39,5 % de vacunados con terceras dosis y estamos esperando la validación, por lo cual yo todavía no puedo dar un parte de victoria. Desde el Ministerio de Salud están validando los datos y esperemos que hoy (ayer) en la noche me estén dando la noticia. La validación de los datos se hace tres o cuatro días antes, pero he insistido tanto, que espero que nos digan que este fin de semana de las madres podamos pasarlo sin necesidad del tapabocas.



Es difícil seguir avanzando en vacunación, pues los ciudadanos se han descuidado, ante la disminución de los contagios. ¿Cuáles son las estrategias para seguir y dónde se pueden vacunar los caleños?



Este proceso no ha sido nada sencillo. Por ejemplo, necesitábamos vacunar alrededor de 100.000 personas con tercera dosis, en las dos últimas semanas, pero ha sido complejo, porque el refuerzo era opcional y de un momento a otro, esto cambió y se convirtió en una dosis obligatoria. Por lo tanto, no hubo incentivos o restricciones que motivaran a las personas a aplicarse esta dosis.



Esto no solo se trata de completar metas, sino en lograr la inmunidad sostenida, es decir, tener unas defensas que permanezcan a largo plazo y no solo por cuatro o seis meses, como se vio durante el cuarto pico de ómicron. Por ahora, vamos a continuar operando en algunos puntos. Esperamos que el megacentro del Estadio Pascual Guerrero funcione por lo menos el fin de semana en horas de la mañana. Igualmente, contaremos con auxiliares en moto para que hagan visitas domiciliarias, un proceso que se adelantará con las Empresas Sociales del Estado, ESE.

"En Cali hay alrededor de 400.000 personas que todavía no se han vacunado ni siquiera con la primera dosis. Los seguimos buscando, aunque hayan dicho ‘no’ a la vacuna": Miyerlandi Torres.

Uno de los lugares en donde todavía será obligatorio el tapabocas es en los aviones. ¿Por qué ocurre así en Colombia, si en EE.UU. ya no es necesario?



El Ministerio de Salud trata de ser bastante responsable al mirar la evidencia científica y verificarla con expertos. No porque hagan ciertas cosas en otros países, significa que también sea nuestro caso. Se trata de decisiones paulatinas. Como ya lo hemos dicho, asumir el riesgo es una decisión individual y no querer vacunarse, también, cada cual asume el riesgo.



En algunos países ya se aplica la cuarta dosis. ¿Usted cree que debamos tener más número de dosis a futuro para la misma vacuna?



Hoy ya se aplica la cuarta dosis para pacientes inmunosuprimidos, cáncer u otros que tienen dificultades con sus defensas por enfermedades de base. Sin embargo, todavía no nos han informado si se ampliará esa cobertura a otras poblaciones a nivel nacional. Yo pienso que posiblemente nos dejen una vacuna de cierta periodicidad, sobre todo en poblaciones de alto riesgo.



Los caleños aún se preguntan cómo funciona la combinación entre vacunas del mismo tipo y también dónde pueden encontrar las vacunas para los menores de 5 años...



Se puede combinar la AstraZeneca con Pfizer. Y de esta casa farmacéutica tenemos alrededor de 8000 dosis en las instituciones de salud, tanto para segunda como tercera dosis. Por otro lado, en los menores de 3 a 11 años hay disponibilidad de Sinovac, con la que tenemos muy buen inventario. Seguimos operando en IPS y hospitales básicos de la ciudad, por lo que voy a solicitar que pongan su información en el directorio de la Secretaría para que la gente se dé cuenta.



Ya estamos migrando hacia una vacunación regular del covid, como se maneja el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) colombiano y esto se hace en las instituciones de salud, y también cuando hacemos jornadas en el barrio.

La OMS dijo que durante la pandemia se han presentado 15 millones de personas fallecidas, no solamente por haberse contagiado sino también porque no pudieron ser atendidas. ¿Qué opina de esta cifra y cómo va Cali en esos indicadores?



Así es. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un millón de fallecidos y nosotros, en Cali, tenemos una cifra de más de 7000 personas muertas. Creo que es un número alto, pero gracias a todas las estrategias planteadas desde la Presidencia y demás organismos, no hemos llegado a esas cifras alarmantes a nivel mundial.



No sabemos todavía cuál es el impacto real en el tema mental ni en los menores de 18 años que estuvieron tanto tiempo confinados o las familias que estuvieron alrededor de la muerte, también hay una gran cantidad de situaciones que nos han afectado.



No todo lo que la pandemia dejó fue malo. Un hecho positivo fue el incremento de camas UCI. A nivel nacional pasamos de tener 8000 a 13.000 camas. ¿Cómo fue esa evolución en Cali?



Pasamos de 534 camas a tener 876 unidades, la pandemia también nos dejó aprendizajes significativos. En la baja complejidad, mejoramos nuestra capacidad resolutiva y se fortaleció la respuesta de los servicios de urgencia.



También, cada institución de salud ajustó sus instalaciones, según sus necesidades, lo que estuvo acompañado con una resiliencia importante del personal de salud. Otra cosa a destacar es el uso de la tecnología para atender consultas u otros eventos médicos.