Desde hoy no es obligatorio el tapabocas en Cali; esto recomiendan los científicos para cuidarse del Covid

Oficialmente, a partir de hoy, los caleños pueden dejar de usar el tapabocas en espacios cerrados, como ya lo han hecho otras capitales del país.



Este jueves, la Secretaría de Salud de Cali confirmó que la ciudad cumplió con la meta necesaria de cobertura en vacunación contra el covid, para tomar esa decisión y eliminar también la exigencia del carné de vacunación para ingresar a establecimientos públicos y privados.



Miyerlandi Torres Agredo, jefe de esa cartera, explicó que esto es posible luego de que el pasado miércoles finalizara la visita técnica del Ministerio de Salud a la ciudad, que permitió verificar que la cobertura de refuerzos se encuentra en un 42 %.



En total y tras la visita de Minsalud, se certificó que en la capital del Valle del Cauca se han aplicado 4.099.351 dosis del biológico, 254.039 de ellas desde el 1 de abril, cuando Cali asumió competencias como Distrito.



Lea aquí: Más del 80% de probabilidad de que ocurra el fenómeno de la Niña en Cali, según autoridades



De acuerdo con la Secretaria, estas cifras permiten asegurar que hay un 83,19 % de coberturas con primeras dosis, 73,19 % de esquemas completos y el ya mencionado 42 % de refuerzos, permitiendo hablar de una protección colectiva suficiente para la actualidad de la pandemia.



Asimismo, a partir del lunes, los estudiantes de colegios y universidades de la ciudad también podrán dejar de utilizar el tapabocas al interior de los salones.

Desde el 1 de mayo se eliminó en el país el uso del tapabocas en municipios con el 70 % de esquemas completos y con el 40 % de refuerzos.

A pesar de estas noticias, para el infectólogo José Millán Oñate el covid sigue vigente y no se pueden olvidar las medidas de seguridad, “todo lo que llamamos gripa, hoy por hoy, debe considerarse como una manifestación de un probable coronavirus”.



Según el experto, la fiebre, el malestar, los dolores musculares o en las articulaciones, diarrea, tos, moco, o carraspera en la garganta, son síntomas que no se deben ignorar y pueden ser motivo de alerta de un posible contagio de Covid-19.



“A veces creemos que porque tenemos bien el olfato y el gusto, no es covid, pero el virus, al haber mutado tanto, presenta síntomas que son cada vez más comunes”, explicó Millán.



Además, al atravesar una época invernal, es mayor la proliferación de síntomas respiratorios que pueden confundirse fácilmente con un coronavirus. Por eso, el infectólogo recomienda consultar al médico para salir de la duda.



Si bien el uso de la mascarilla se convierte, desde ahora, en opcional, el Ministerio de Salud exige que se siga utilizando en los servicios de salud, hogares geriátricos y transporte público (MÍO).



Asimismo, los profesionales coinciden en asegurar que es necesario continuar el trabajo interinstitucional para aumentar la cobertura en vacunación y continuar aplicando las medidas de bioseguridad, tales como el lavado frecuente de manos.



También recomiendan a las autoridades efectuar un seguimiento permanente a la evolución del virus a nivel mundial, considerando, por ejemplo, que en países como China todavía se presentan casos nuevos de Covid-19.



“Pensar que el virus se ha ido es un error. Debemos estar atentos a los cambios genómicos del covid. Las nuevas mutaciones que están apareciendo pueden ser más contagiosas y de fácil transmisibilidad”, precisó el doctor José Millán.

¿Quiénes presentan todavía riesgos?

Tal y como se ha afirmado en otras oportunidades, las personas con enfermedades cerebrovasculares, renales crónicas, diabetes, afecciones cardíacas, sobrepeso y obesidad, fibrosis quística, con el sistema inmunitario debilitado, que consuman tabaco o tengan patologías respiratorias, así como las mujeres embarazadas y los adultos mayores, presentan un mayor riesgo de contagio de Covid-19, aun cuando las medidas de control del virus se hayan flexibilizado.



Aseguró el infectólogo José Millán Oñate que estos pacientes necesitan estar alertas a síntomas asociados con el covid.



También se recomienda no enviar a los niños y niñas a la escuela si tienen síntomas respiratorios, teniendo en cuenta que el Covid-19 no es el único virus que circula en la actualidad.



En Colombia, 540 municipios ya cuentan con el 70 % de vacunación con esquemas completos (estos pueden liberarse del tapabocas en espacios abiertos). Asimismo, 329 municipios ya completaron el 40 % de refuerzos, es decir que pueden eliminar la mascarilla en espacios cerrados.