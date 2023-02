Desde el Concejo piden presentar propuestas para el proyecto que busca salvar el MÍO

Los concejales de Cali se reunieron en una última mesa técnica, esta vez con los representantes legales de las operadoras del Sistema de Transporte Masivo MÍO, con el propósito de precisar aspectos claves respecto del proyecto de acuerdo 180 con el que se busca trasladar nuevos recursos a Metrocali con miras a mantener la operación.



El Presidente del Concejo Carlos Hernán Rodríguez Naranjo, solicitó a los Concejales presentar al coordinador ponente, Richard Rivera Campo, quien además es Primer Vicepresidente del corporativo, las proposiciones modificatorias del proyecto de acuerdo 180, con el propósito de llevarlas a discusión con la Administración Distrital.



Lea también: Presidente de Metrocali explica en qué consiste el acuerdo logrado para evitar el fin del MÍO



“Los cambios posibles deben hacerse vía proposiciones dado que estamos de cara a un segundo debate, que tiene como plazo el 28 de febrero de este año”, indicó el Presidente del Cabildo, quien también recordó que los cambios deben estar enfocados a satisfacer al usuario.



Además, expresó que los concesionarios también pueden presentar propuestas para mejorar la operación y que “la Administración Distrital defina un plan de inversiones para los recaudos que se tendrán de sobretasa a la gasolina y otras rentas relacionadas con la movilidad”.



La compra de buses, la operación de los mismos y otras dudas, dice el Presidente del Concejo, serán tratados en esas proposiciones que presentes los concejales.



Le puede interesar: Habilitan paso alternado por un carril en el kilómetro 13 de la vía al mar tras el derrumbe



Por su parte, Ramiro Jurado Doneys, representante del Git Masivo, indicó que el proyecto de acuerdo es bueno en la medida que se buscan recursos para mantener la operación. “No pedimos que nos regalen, solo exigimos lo justo para mantener la operación y que nos paguen a tiempo”.



Asimismo, sostuvo que no conocen nada sobre la nueva plataforma inteligente de operación integral de transporte masivo, que no está en el proyecto, pero que hace parte de la estrategia de salvamento para el ente gestor. Además, cuestionó que desde la Administración local no se tomaron medidas a tiempo con el operador Unimetro.



De igual manera, Eduardo Bellini de Blanco y Negro Masivo, dijo que en Cali no se hizo gestión para recuperar los pasajeros que se perdieron en pandemia y en paro nacional, pues según el Gerente, en 2019 se movilizaban 480 mil pasajeros, pero eso se perdió en 2020 y 2021, y hoy no sobrepasa los 250 mil pasajeros.



Lea además: Hurtos le roban la tranquilidad a los caleños: en lo que va del año han aumentado en un 22 %



“Entiendo la preocupación que tienen los concejales de aprobar un proyecto que oferta recursos, pero no ve mejoras y los ciudadanos quejándose. Hoy tenemos muchas condiciones que se ponen a la operación del Mio, pero que son menores, sin embargo, por esas condiciones se detiene la salida de un bus”, precisó Bellini para indicar que la operación no es solo responsabilidad de los operadores.



“Se necesita el proyecto de acuerdo 180, pero hay que hacer seguimiento a la inversión de los recursos. Y preguntar quién operaría los 250 buses que se proponen comprar, dónde sería el punto de carga dado que serían eléctricos y que rutas se les asignarían”, puntualizó el Gerente de Blanco y Negro Masivo.