Hurtos le roban la tranquilidad a los caleños: en lo que va del año han aumentado en un 22 %

El pasado miércoles el conductor de un vehículo disparó en repetidas oportunidades contra un hombre cuando intentaba robar uno de los espejos de su auto. El presunto ladrón quedó con muerte cerebral.



Este hecho en pleno centro de la ciudad, revivió el tema de la justicia por propia mano que viene tomando fuerza en el país, pero también evidenció que el hurto es el delito de mayor impacto en la ciudad después del homicidio.



En lo que va corrido de este año, el hurto a personas se incrementó en un 22 %, pues mientras en el 2022 se reportaron hasta la fecha 1770 casos, en el 2023 van 2168 registros.



Este fenómeno criminal estaría sin control en la capital vallecaucana donde, en días pasados, el concejal Juan Martín Bravo fue despojado de su celular a solo una cuadra de la Secretaría de Seguridad.



El experto en seguridad Pablo Uribe, señaló: “El hurto es el principal reto de seguridad que tiene Cali”. Anotó que entre 2019 y 2022 se cometieron más de 230.000 atracos a personas en la ciudad.



Uribe aseguró que este delito no solo genera enormes pérdidas económicas para los caleños, sino que además afecta su calidad de vida, pues un 68,4 % dijeron sentirse inseguros en la ciudad.



Por su parte, el analista en seguridad Andrés Felipe Galindo, coincidió con los expertos en estos temas. “El hurto es el delito de mayor impacto de los caleños y ahí debe haber una política más fuerte”.



Muchos de los atracos ocurren en lugares como el MÍO, donde según datos de la Secretaría de Seguridad se cometen uno de cada tres hurtos.

“Yo personalmente no creo que los hurtos se puedan explicar por fenómenos sociales como la segregación y la pobreza, sino que hay lógicas más aspiracionales y de negocios ilegales como el comercio de teléfonos robados”.



Según dijo, el principal delito en Cali por número de casos es el hurto de celulares, y un incentivo es que cada vez hay equipos más costosos en circulación al alcance de la gente y el sistema judicial flaquea para sancionar.



“La impunidad es la regla de los ladrones y esto abre la puerta para más hurtos. Hay mucha reincidencia”, recalcó Galindo.



Herramientas que no funcionan

El sistema de vigilancia por cámaras no ha podido llegar al 100 %. De las 2033 instaladas solo funcionan 1909.



Adicionalmente, la Policía tiene retos de optimización del recurso humano que es deficitario, dicen los expertos.



De ahí que se requiera consolidar la vigilancia en zonas de alto impacto del hurto como son las estaciones y buses del MÍO y demás barrios afectados por este flagelo.



El exsecretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, dijo que este es un fenómeno multicausal en el que intervienen la pérdida de poder adquisitivo, la alta migración de extranjeros, pero también la compra y recompra de autopartes y el gran tráfico de celulares hurtados, entre otros.



“Se requiere mejorar el principio de autoridad y la investigación criminal con el apoyo de fiscales y jueces para una mayor judicialización, todo con el objetivo de recuperar la credibilidad en la justicia. Además, es importante optimizar el sistema de vigilancia por video, más alarmas comunitarias y botones de pánico, para mejorar la percepción de seguridad”, enfatizó.



Entre tanto, el politólogo Gustavo Orozco, indicó que la tendencia al alza en los hurtos se ha mantenido en los últimos 15 años. Cree que esto obedece a la falta de estrategias reales para contener el fenómeno, pero también al olvido del Gobierno hacia este delito, sumada a la inoperancia de la justicia y la incapacidad de reformarla para que realmente haya medidas efectivas para los delitos que más afectan a los ciudadanos.

“Los victimarios saben que no hay consecuencias reales y que la posibilidad de un castigo es bastante baja, situación que repercute en que las víctimas además renuncien a las posibilidades de judicialización sabiendo que no van a prosperar. Los niveles de impunidad en el país son anormales”, puntualizó.



De otro lado, el profesor Santiago Dussán, manifestó que este fenómeno no es exclusivo de Cali y se da en las grandes ciudades del país. Insistió que el problema de fondo no son la cantidad de recursos o efectivos disponibles sino quién los administra, sumado a que los ciudadanos no tienen el derecho a defenderse, lo que facilita el accionar de delincuentes.



Burbujas de Seguridad

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general José Daniel Gualdrón, anunció una serie de medidas para contrarrestar el hurto en la ciudad.



A partir del mapa de calor en materia de hurto, realizaron unos análisis y ya tienen fechas, horas y lugares determinados para hacer el lanzamiento de la estrategia ‘Burbujas de Seguridad por mi Cali’ en articulación con el Plan Gema, un grupo especializado que se enfocará en los ladrones en moto que vienen generando zozobra en las calles.



Asimismo, trabajarán en coordinación con la Policía Judicial e Inteligencia de la Fiscalía para poder establecer planes que apunten a atacar las economías ilegales, además de receptadores o reducidores que se están lucrando con la venta de productos robados, especialmente celulares.