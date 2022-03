Denuncian que hay presión a contratistas de Alcaldía para votar por candidatos 'de Ospina' y de la U

“Tenemos una responsabilidad y es hacer fuerza por los candidatos de la Alcaldía. Vamos a tener un evento para el que tiene diez invitaciones.



Dígale a sus amigos y familiares. Yo le dije que sí. No podía ser tan evidente. Entonces invité a la gente para ese evento, que fue el lunes 28 de febrero, en Las Pilas, en el tercer piso. En el segundo había un evento de Norma Hurtado, la del Partido de la U, y en el tercero, el de ‘HH’. Unos días antes me preguntaron que cómo iba y que si necesitaba transporte para los invitados. Fue con 300 lechonas a bordo. Se agotaron muy rápido. Fueron más de 500 personas y otros empleados de la Secretaría eran los que tomaban los datos de la gente que iba llegando, y con el número de boleta se sabía quién había llevado a cada invitado. Habló ‘HH’, saludó a todos y luego se fue”.



Así le relató a El País un empleado contratista de la Secretaría de Salud Municipal la presión que, según él, están ejerciendo funcionarios de esa dependencia para que se apoye al aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Alianza Verde Harbey Hurtado, quien tiene el número 112 en el tarjetón y es conocido como ‘HH’.



Según el denunciante, cuyo nombre no se publica por razones de seguridad, quien le entregó las diez invitaciones (ver gráfico) trabaja en la Subsecretaría de Protección de la Salud de la Secretaría y en ese momento también le mencionó que había que apoyar a Juan Carlos Garcés, candidato al Senado por la U.



Pero, de acuerdo con el testimonio, ese no fue el único episodio en el que abiertamente se le condicionó la continuidad de su contrato a la realización de tareas en pro de la postulación de quien en los mentideros políticos es señalado como “el candidato del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina”.

“Hurtado es el candidato oficial del Alcalde, era su asesor hasta el año pasado y era su enlace para los temas de la ESE Oriente. Es una persona muy cercana a Jorge Iván” le dijo una fuente a El País.

“Por WhatsApp me mandaron un formato de Excel con 20 personas, en las que se pide el nombre, la cédula, la dirección, la comuna y no recuerdo qué otro dato de personas que votarán por esos candidatos. Yo conseguí algunas, pero les dije: ‘ustedes votan por quién les dé la gana, yo no voy a hacer eso’”, continúa relatando y agrega: “Así ha sido la presión que he sentido, ha sido muy maluco realmente, y sé que no pasa en la Secretaría de Salud solamente”.



En efecto, El País ha tenido acceso a otras denuncias de supuestas presiones, “desde el círculo más cercano al Alcalde”, a contratistas para que apoyen la candidatura de Hurtado, las cuales incluyen el envío de chats como el que los convocó al cierre de campaña:“Recuerden que para esta actividad deben llevar sus 10 invitados, es de vital importancia llevarlos. Se darán manillas para el control de asistencia de cada uno. Muchas gracias”.

El candidato Harbey Hurtado es socio de uno de los operadores del MÍO y quienes lo conocen aseguran que cuenta con capital político en la ciudad.

Estas personas se abstuvieron de ahondar en sus denuncias por temor a represalías, pero a este diario fueron enviadas fotos en las que se ve salir y entrar de un lugar a Hurtado y a funcionarios de las secretarías de Participación y Seguridad, entre otras dependencias de la Alcaldía, de una reunión que se habría realizado el 24 de enero.



Sobre lo denunciado en la Secretaría de Salud, El País se comunicó con su titular, Miyerlandi Torres, quien dijo que respondería a través de la Oficina Jurídica.



Este diario también intentó comunicarse con Hurtado, pero dijo que estaba de gira por el norte del departamento.