Denuncian que empresa de telefonía realizó obra que dejo sin internet a varias familias en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Por medio de un video David Vargas, vicepresidente de Sintraemcali, denunció que funcionarios de la empresa de telefonía Movistar abrió un hueco en una parte de la calle y rompió la fibra optica de Emcali dejando sin el servicio de internet y televisión a varios vecinos de la comunidad.



De acuerdo con la denuncia, la obra se realizó en la Carrera 1 con Calle 62, del barrio Calima, al norte de la capital del Valle.



"La multinacional está destruyendo la infraestructura de todos los caleños. Ellos nos dejaron sin Internet y telefonía por meter su fibra óptica para luego venir y ofrecernos sus servicios. Por eso le hacemos un llamado al gerente de Emcali para que les exija los permisos y que paren de dañar la infraestructura de los caleños", dijo Vargas en el video.

Sobre esto habló Juan Diego Flórez, gerente de las empresas municipales, Emcali, quien le contó a El País que ya tienen conocimiento de está situación y que hay una querella interpuesta contra esta empresa por realizar obras sin autorización.



"Nosotros hemos sido muy claros con esta empresa y con todas las demás que hacen intervención en espacio público, que primero deben solicitar todos los permisos a la municipalidad y a Emcali para adelantar estas gestiones", dijo.



El funcionario indicó que han dispuesto una cuadrillas para verificar las diferentes obras que se adelantan en la ciudad y si sorprenden a una empresa que no cuente con los permisos será sancionada de acuerdo a lo que estipula la ley.



"Nos parece irresponsable por parte de algunos operadores que adelanten, sin permisos y de manera irregular, ciertas excavaciones que ponen en riesgo no solamente la red de acueducto, sino que también ponen en peligro tuberías de gas que pueden generar un incidente mayor", puntualizó.



Flórez hizo un llamado a todas las empresas a que adelanten con criterio técnico y responsabilidad estas obras y a la comunidad para que denuncien toda clase de irregularidades que vean en las obras que se adelantan en espacio público.



Por último, el gerente de Emcali afirmó que "interpusimos una querella contra esta empresa. Ya iniciamos el proceso sancionatorio porque esto no lo podemos permitir".

La empresa responde

Gustavo Restrepo, gerente de la Regional Sur de Telefónica Movistar, habló con El País y contó que fue una empresa contratista la que realizó esta intervención.



"Ofrecemos una sincera disculpa para todas las personas que se vieron afectadas por esta intervención que hace parte de un plan de desarrollo que consiste en un despliegue de fibra óptica en la ciudad", comentó.



Restrepo señaló que hay obras que se realizan con previo conocimiento de Emcali y la Alcaldía, aunque la intervención que fue denunciada este jueves fue realizada por un contratista.



"Cuando algún contratista incurre en una práctica indebida nosotros de inmediato tomamos cartas en el asunto para darle una solución pronta para la comunidad", declaró.



El gerente de esa empresa dijo que han adoptado varias medidas para que esto no se repita.



"Iniciamos una mesa de trabajo técnica con representantes de todas las partes para revisar todas las obras que se están realizando en la ciudad para que este tipo de situaciones no ocurran", afirmó.



Y agregó "conseguimos un georadar que nos permite hacer perforaciones con mucha más precisión para no afectar tuberías de gas. Además, también autorizamos una intervención de nuestros técnicos 24/7 para que estén atentos de cualquier anomalía".



El Gerente de la Regional Sur de Telefónica Movistar recalcó que estas obras no se hacen para beneficio exclusivo de la empresa, sino que también lo hacen para el beneficio de la ciudad.



"Nosotros somos los únicos que le prestamos fibra óptica a la ciudad, la velocidad de navegación ha mejorado en Cali gracias a ese trabajo, nosotros ya tenemos más de 50 mil clientes que se benefician de esto y el próximo año será cerca de 150 mil familias las que se beneficiarán", recalcó.



Como mensaje final, Gustavo Restrepo aseguró que una empresa tan grande no incurre a propósito en prácticas ilegales, menos con una de las principales ciudades del país.

"Lo de la falta de permiso es relativo porque nosotros hemos adelantado con la Alcaldía ese tema. Somos una empresa muy grande y jamás hemos incurrido en una práctica ilegal. Para nosotros Emcali es una aliado estratégico, respetamos mucho su autoridad, de hecho hemos adelantado varios trabajos con ellos. Las situaciones que afectaron a la comunidad, pues de ante mano reiteramos nuestras disculpas y nuestro compromiso para que esto no vuelva a ocurrir".