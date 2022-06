Denuncian que alcalde Jorge Iván Ospina obligó a su gabinete a votar por Gustavo Petro

El Representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Christian Garcés, interpuso una denuncia ante la Procuraduría por una presunta participación política del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.



Según Garcés, Opina habría obligado a su gabinete a votar por el candidato presidencial Gustavo Petro.



"Radicamos denuncia ante la Procuraduría para que se investigue al alcalde Jorge Iván Ospina por presunta participación en política" escribió en su cuenta de Twitter el representante a la Cámara junto con fotos del documento.



Lea aquí: Plaza de Cayzedo fue cerrada de manera temporal por trabajos de remodelación

Radicamos denuncia ante @PGN_COL para que se investigue al alcalde @JorgeIvanOspina por presunta participación en política. Esperamos que el organismo analice las denuncias que un reconocido periodista de Cali informó indicando que Ospina exigió a su Gabinete votar por Petro. pic.twitter.com/XWYIj2VXIx — Christian Garcés (@ChriGarces) June 2, 2022

La denuncia está basada en un artículo del periodista Miguel Ángel Arango Martínez titulado "Ospina exigió a su gabinete votar por Petro".



Según el periodista, el Alcalde, el martes 31 de mayo, luego de elecciones presidenciales en primera vuelta, convocó un consejo de gobierno de carácter extraordinario al que asistieron secretarios de despacho, gerentes y directores de institutos y departamentos.



Según la denuncia interpuesta, en el consejo "Ospina les hizo "despojarse de sus celulares" para exponer la propuesta presidencial del candidato Gustavo Petro y solicitarle a sus funcionarios que "se dedicaran a fondo a conseguir votos para Petro" so pena de tener consecuencias en la estabilidad y continuidad de sus empleos".



Además, el Representante a la Cámara expone que ese mismo día, a través de la emisora Radio Calima 940 AM "el periodista Miguel Ángel Arango Martínez desarrolló la noticia sobre este suceso, indicando

que del mismo también conocían concejales de la ciudad, pero que no querían denunciar públicamente el hecho".



Es por estos hechos que Garcés le pidió a la procuradora Margarita Cabello que se investigue al Alcalde por participación política y además "decretar medida cautelar de suspensión provisional del ejercicio del cargo de alcalde de Cali a Jorge Iván Ospina, hasta cuando culmine el proceso electoral en Colombia".