Denuncian amenazas de muerte contra edil de La Buitrera, zona rural de Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

La lideresa Elizabeth Wihls Sáenz, edil del corregimiento de La Buitrera, denunció en las últimas horas que fue víctima de amenazas contra su vida.



Wihls reveló en su cuenta de Facebook que al llegar a su casa encontró un ramo de flores y un crucifijo y aseguró que ha sido víctima de amenazas incluso desde antes de ser elegida.



"Ya la Policía lo sabe, la Fiscalía tiene todas las denuncias y, en Bogotá, la Unidad Nacional de Protección, UNP, tiene mi caso y hasta el momento no me han brindado ninguna protección. Mi vida está en peligro de muerte", denunció.



Agregó, "soy mujer y solo he trabajado con la comunidad y hacer el bien con los animales y las personas. Lo hago público y mi vida está pendiendo de un hilo".

Ahora hago una denuncia mi vida corre peligro soy Elizabeth Wihls Sáenz edilesa de la buitrera cali estoy amenazada... Publicado por Elizabeth Wihls en Jueves, 29 de octubre de 2020

Su denuncia fue replicada por el también edil Anthony Parra y por la concejala Natalia Lasso Ospina, quienes se solidarizaron con la lideresa e hicieron un llamado a las autoridades para que brinden las medidas de seguridad pertinentes.



El edil Parra solicitó a la UNP que "brinde las medidas eficientes de apoyo en seguridad a la servidora pública" y a la Fiscalía que "adelante oportunamente las investigaciones del caso. Este jueves asesinaron una líder en Nuquí - Choco, en Cali no puede suceder".

Le solicito a la @UNPColombia brinde las medidas eficientes de apoyo en seguridad a la servidora pública y la @FiscaliaCol adelante oportunamente las investigaciones del caso, el día de ayer asesinaron una líder en Nuquí - Choco, en Cali no puede suceder. pic.twitter.com/NGMdgYLIEP — Anthony Parra 🌻💚🌎 (@AnthonyEscarria) October 30, 2020

"Preocupa la forma en que la violencia incrementa, la situación se está saliendo de las manos y mientras no se tomen cartas en el asunto, las denuncias contra nuestras mujeres continuarán llegando. La vida debe estar por encima de todo", aseguró por su parte la concejala Lasso Ospina.



Desde la corporación indicaron que la denuncia fue trasladada a la Personería y a la Policía Nacional para que se realice el respectivo trámite.