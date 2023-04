Denuncia: rejas y bolardos 'mal ubicados' en Ciudad Jardín causan molestias en el sector

Una vez más, las rejas y bolardos que están siendo instalados en Cali, vuelven a causar polémica. Esta vez, en el barrio Ciudad Jardín, donde colocaron estos artefactos, uno junto al otro, invadiendo gran parte de la carretera y sin respetar los andenes.



Por esta razón, El País visitó la zona para corroborar la situación y efectivamente se evidenció que tanto las rejas como los bolardos instalados en este sitio estarían afectando la movilidad de quienes transitan por ahí.



El hecho se presenta sobre la carrera 105 con calle 15B, donde los vecinos manifiestan que estos accesorios viales, fueron instalados de manera precipitada y sin control, pues no se tuvo en cuenta el paso para las personas con movilidad reducida, ya que se juntan los sardineles con las rejas y taches. Otros también se quejan de que visualmente todo esto la estética del sector.



Por su parte, quienes los instalaron defienden que esta medida hace parte de un proceso de ornamentación del sector para volver más atractiva la zona gastronómica que allí funciona, sin embargo, las rejas fueron instaladas sobre la carretera y no hay presencia de jardines, al contrario, se colocaron sobre el asfalto encerrado parte de esta vía.



Cabe mencionar, que en este punto, también se parqueaban domiciliarios de distintas plataformas digitales, lo que causaba gran congestión en el sector, por lo que se procedió a tomar medidas. No obstante, ahora se parquean junto a estas rejas y bolardos.



Ante la situación, la comunidad de Ciudad Jardín pide a la Alcaldía de Cali y a las autoridades correspondientes, hacer frente a esta situación e instalar estos separadores de manera correcta y planeada, no a la ligera.