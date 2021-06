Alcalde reacciona a la orden de juzgado de suspender mesas de diálogos con jóvenes

Valentina Rosero Moreno

"Decreto era para el diálogo, no legalizaba bloqueos": Alcalde sobre orden de juzgado

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se refirió este martes a la decisión de una jueza de suspender el decreto 0304 de 2021 que establecía la creación de una mesa de diálogos con los jóvenes manifestantes del Paro en la ciudad y aseguró que esta será acatada por la Administración Municipal.



Al respecto, Ospina manifestó que la Alcaldía en los próximos tres días va a presentar un recurso que le permita continuar con los diálogos porque el decreto buscaba darle garantías a las conversaciones y, a diferencia de lo que se ha asegurado, este no legalizaba los bloqueos.



"Creamos un decreto que da interlocución a quienes están en movilización y protesta, este jamás tuvo como objetivo, como manipuladamente algunos pretendían desarrollar, legalizar los bloqueos. Nuestro decreto invita a una sociedad a que se visibilice entre distintos", indicó Ospina.



De igual manera, se refirió a la demanda interpuesta por la abogada María del Mar Machado Jiménez, que llevó a que se suspendiera el decreto, y comentó que es necesario iniciar diálogos con la demandante porque se deben aclarar las verdaderas razones del decreto.



"Es importante invitar a la señora María del Mar Machado a que podamos establecer comunicación dado el interés que ella presenta sobre estos asuntos. Entiendo su señalamiento y la queremos convocar a diálogo", dijo.

Sobre la decisión de la jueza Lorena Silvana de suspender el decreto, el Alcalde mencionó que, aunque la decisión se cumplirá de manera inmediata, la Administración Municipal buscará que se sigan elaborando las posibles soluciones a las problemáticas de los diferentes sectores.



Asimismo, le pidió a los manifestantes que comprendan que, a partir de este martes, la Alcaldía tiene una imposibilidad legal de continuar con las mesas de diálogo, por lo cual, no se podrán mantener las conversaciones.



"Por una medida cautelar han sido suspendidos los efectos del decreto. Solicitamos que sigan existiendo espacios con la Iglesia y la Comunidad Internacional, no nos vamos a apartar de la decisión de la jueza y por eso no podremos mantener las mesas".



El Mandatario además aseguró que se van a cumplir la inclusión social, el reconocimiento y la construcción colectiva de oportunidades, puntos que fueron acordado por el Gobierno Municipal y los manifestantes antes de que se conociera el fallo de la jueza.



Cabe recordar que la demanda interpuesta por la abogada María del Mar Machado Jiménez manifestó que las personas que adelantan los bloqueos a la vía pública estaban "impidiendo la libre circulación de personas y vehículos", se amparan en el decreto de diálogos para impedir las labores de la Fuerza Pública, en contravía al Decreto Presidencial de Asistencia Militar del pasado 28 de mayo.



Para la abogada, la Alcaldía estaba desconociendo el decreto del Gobierno Duque, por lo tanto, argumentó que el decreto que instala las mesas de diálogo "adolece de un vicio insaneable al infringir las normas por la vía directa... lo que resulta ser criterio suficiente para otorgar la medida cautelar de urgencia".