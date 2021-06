Cuestionan estrategia de la Alcaldía por persistencia de bloqueos y vandalismo en Cali

Valentina Rosero Moreno

Después de 52 días de manifestaciones y de que este jueves en Cali se haya registrado la quema de vehículos, disturbios e intimidaciones en un centro médico, en la ciudad hay cuestionamientos sobre los diálogos que la Alcaldía ha priorizado como solución a los bloqueos y problemas de orden público.

De hecho, varios concejales de la ciudad han pedido a las autoridades que se tomen medidas estrictas ante la insistencia de algunas personas de seguir bloqueando las vías y cometiendo actos vandálicos.

El concejal Juan Martín Bravo cuestionó la estrategia de las conversaciones, ya que no han dado resultado para ponerle fin a los bloqueos.



“La Alcaldía ha generado una estrategia de diálogos que no está funcionando; es inaceptable que todos los días pase algo, ya es momento de que se reoriente la estrategia. En la ciudad hace días no hay controles o retenes, hay que cambiar esa estrategia porque se necesita parar inmediatamente los bloqueos que, además, están generando más pobreza”, precisó.



Sobre los hechos registrados este jueves, entre ellos las intimidaciones al Hospital Carlos Carmona y el intento de bloqueo del sector del Paso del Comercio, el secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, manifestó que el cambiar el rumbo de la cosas requiere tiempo y perseverancia.

“No podemos permitir que el gran esfuerzo invertido en los procesos de diálogo, concertación y reconciliación se pierdan. Hemos trabajado para conocer y juntos dar respuestas a las necesidades expresadas por nuestros ciudadanos, manifestantes y líderes”, indicó Rentería.



El concejal Roberto Rodríguez se refirió a estos procesos y comentó que aunque es cierto que la solución principal para este tipo de conflictos son los diálogos, estos deben tener un tiempo límite porque, además, no se pueden hacer en medio del vandalismo porque “eso es lo que ha afectado el resultado de esa estrategia, es lo que tiene el rechazo de la ciudadanía”.

“No podemos dialogar con los que están destruyendo, no se puede dialogar en medio de las confrontaciones y cuando continúan afectando a los caleños. Más que replantear esa estrategia, llegó el momento de utilizar la asistencia militar y levantar todos los puntos de bloqueo porque lo que están haciendo es aprovecharse de las autoridades”, dijo Rodríguez.



¿Por qué insistir en el diálogo?

A pesar de que en la ciudad aún hay más de cinco bloqueos permanentes, que no han logrado ser levantados por las autoridades, especialmente en el oriente, la Alcaldía continúa apostando a las mesas de diálogo.



James Agudelo, secretario de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, aseguró que las autoridades continuarán implementando los diálogos porque no es momento de acabar con un proceso que busca darle solución a un estallido social.



“No podemos solucionar las problemáticas de la ciudadanía de manera violenta, si no solucionamos esta situación a través del diálogo, entonces en unos meses se va a volver a presentar, porque no se solucionaría el problema estructuralmente; debemos resolver todas las carencias de salud, educación y empleabilidad escuchando a la gente”, comentó.



Por su parte, Mónica Arteaga, edil de la Comuna 9, que se ha visto afectada por los bloqueos y por los actos de violencia durante el Paro Nacional, manifestó que, aunque el sector aún se está viendo afectado por los cierres viales, las conversaciones con la Alcaldía han permitido que la ciudadanía quiera concertar.



Explicó que el problema con los diálogos “no ha sido que las personas no quieran negociar con las autoridades, sino que quienes están presentes en las conversaciones no son quienes están bloqueando y cometiendo delitos”.



“Somos representantes de la comunidad, los jóvenes que están participando en los diálogo hacen parte de las concentraciones, pero no cometen vandalismo, los están confundiendo con delincuentes, que además, son quienes han venido al sector a saquear nuestro comercio”, detalló la Edil.



Finalmente, sobre si continuar o no con los diálogos con la comunidad, el concejal Fernando Tamayo dijo que “no puede haber una administración dándole todas las condiciones a la gente de concertar, cuando no todos están dispuestos a hacerlo”.

“El diálogo sí es el camino, pero no puede haber posibilidad de hablar con quienes siguen destruyendo y afectando a la población, se debe determinar que solo se dialogará bajo la condición de que no haya bloqueos porque la Alcaldía les está dando todas las garantías para hacerlo”, precisó el Cabildante.