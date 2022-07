Cuestionan el bajo presupuesto para la política de la Mujer

Durante el estudio al proyecto de acuerdo 154, que contiene la política pública de la Mujer para Cali, el Concejo Distrital cuestionó importantes reducciones en el presupuesto a invertir para sacar adelante la iniciativa, durante los próximos diez años, bajando la cifra de $ 1 billón a $ 260 mil millones.



Solo en materia de salud, por ejemplo, “se habían proyectado $ 43 mil millones y se dejan tan solo $ 11 mil millones, es decir, nos recortan $ 32 mil millones para una política de diez años”, afirmó la concejal Alexandra Hernández, coordinadora ponente del proyecto.



En cuanto a la Secretaría de Seguridad, la prevención de violencia de género se reduciría en un 90 %, llegando solo a $ 516 millones. Algo similar ocurre con el programa de estrategias para prevenir estas violencias, que pasaría de tener un presupuesto de

$ 1135 millones a uno de $ 694 millones.



Alexandra Hernández aseguró que es la Secretaría de Bienestar la que tiene proyectada una mayor carga de inversión, lo que pondría en riesgo el presupuesto de otros programas diferentes a la política en este organismo.



A su tiempo, la concejal Natalia Lasso, también ponente de la iniciativa, dijo que estas no son las únicas falencias en lo económico. “El Departamento de Hacienda da viabilidad financiera a la política de la Mujer con base en el presupuesto de la Secretaría de Bienestar Social, situación que no responde a la realidad, puesto que dicha política es transversal a todo el Gobierno”.



Lasso complementó: “Es grave que se diga que el proyecto radicado en mayo de 2022 estaba mal hecho, más aun cuando otras dependencias respaldaron la iniciativa en cifras presupuestales. De haberse aprobado, ¿qué habría pasado con una política pública mal formulada desde lo financiero?”.



La concejal Ana Leidy Erazo, por su parte, sostuvo que la rebaja de cerca de $ 800 mil millones en el presupuesto es responsabilidad del alcalde Jorge Iván Ospina, y comentó que la política no es del Alcalde, sino de todos los habitantes de la ciudad. “La pregunta es si vamos a tener adiciones presupuestales”, cuestionó Erazo Ruiz.



Otro organismo que se ha hecho sentir al respecto es el Movimiento Social de Mujeres de Cali, el cual envió una carta al Alcalde para pedirle mayores recursos para los proyectos y programas dirigidos a las mujeres, así como agilizar la aprobación de la política, solicitud que vienen realizando desde hace dos años y medio.



“La última presentación al Concejo llegó con menos presupuesto, recursos ínfimos e insuficientes para una década de implementación. Es necesario que se revisen tales proyecciones asignando recursos que permitan materializar los derechos de las mujeres”, argumentaron,