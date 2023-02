Cuerpo hallado en un taxi sería del verdadero conductor del vehículo, dice gremio de taxistas

Como José Heuber González Espinosa fue identificado el hombre cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el interior de la parte trasera de un taxi, en el sur de Cali, con un impacto de bala en la cabeza y signos de violencia.



Aunque las autoridades indicaron que en medio del operativo fue capturado el hombre que movilizaba el cadáver a bordo del vehículo, en las últimas horas se conoció que, al parecer, el taxi de placa VCO 480 pertenecía a la víctima, un hombre mayor que formaba parte del gremio de taxistas.



Así lo dio a aseguró Johnny Rangel, vocero del colectivo de taxistas 'Mancha Amarilla' de Cali, quien manifestó que el cuerpo no iba en la bodega del taxi, sino en la parte trasera de este.



"La Policía detiene un vehículo tipo taxi que iba en la vía para hacer la respectiva requisa y comprobar si el conductor llevaba pasajeros, el conductor de ese vehículo en ese momento salió a correr y fue capturado y en la parte trasera, no en la bodega, sino en la parte trasera del taxi, llevaba un cuerpo sin vida, que es el del verdadero taxista", comentó.



El hombre capturado no tiene ninguna relación con el gremio de taxistas y, al parecer, habría tratado de engañar a las autoridades haciéndose pasar como propietario del vehículo: " La falta de esclarecimiento ha sido aprovechada por gente mentirosa, por gente que no tiene escrúpulos que ha dicho que un taxista llevaba un muerto en el baúl, eso es falso", agregó Rangel.



"Estas patrullas retienen al automotor para realizar una requisa e identificación; es así que el conductor del vehículo emprende la huida, los policías se van detrás de esta persona y lo capturan", señaló el comandante de la Policía de Cali, José Daniel Gualdrón, sobre el caso.



Desde las diez de la mañana se dio inicio a la velación del taxista. Por su parte, las autoridades continuarán trabajando para esclarecer los hechos.