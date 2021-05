¿Cuánto le costará a Cali recuperar los destrozos de bienes públicos?

Natalia Moreno Quintero

Al menos a $15.000 millones asciende el costo de los daños a la infraestructura y bienes públicos que han sido vandalizados durante los últimos días en Cali.



Según el informe preliminar de la Policía Metropolitana, hasta el 4 de mayo en la ciudad había sido afectado un monumento y se habían derribado 17 cámaras de fotomultas. A esto se suman los 49 buses y 48 estaciones del MÍO vandalizadas, 21 sedes de bancos, cinco edificaciones de entidades gubernamentales, más de 11 ambulancias y un camión de bomberos.



De acuerdo con Carlos Alfonso Salazar, director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, dentro de los bienes reportados hasta el momento con averías y para los cuales se está buscando reposición a partir de las aseguradoras se cuentan gran parte de la red de semaforización, edificaciones como la de Catastro Municipal y parte del Concejo, la plazoleta Jairo Varela, el Bulevar del Río, la plataforma del CAM, estaciones de Policía, los teatros Municipal y Jorge Isaacs, el Centro Cultural de Cali y algunos amortiguadores de impacto ubicados en las vías.



“Ya pusimos una denuncia con carácter averiguatorio ante la Fiscalía por los hechos ocurridos desde el 28 hasta la fecha para que, a la medida que encontremos más activos vandalizados, los suministremos para ampliar el proceso. Hay daños que son mayormente estéticos, pero tenemos un daño estructural en la oficina de Catastro y estamos a la espera del informe de los ingenieros porque, seguramente, tocará tumbar el edificio y empezarlo de cero”, explicó Salazar.



El funcionario explicó que anualmente el Municipio paga alrededor de $18.000 millones en pólizas para asegurar los bienes y espacios públicos contra daños como los registrados en las jornadas recientes.



“Ya hicimos la reclamación correspondiente ante la aseguradora, por lo que ellos enviaron su equipo para hacer evaluaciones y para sacar escombros. Estamos en el proceso de conseguir los vidrios templados que se requieren en las edificaciones en torno al CAM, que pueden tardar entre 15 y 20 días en fabricarse, pero con todo esto del paro tendremos que esperar para poderlos instalar”, dijo el funcionario, quien señaló que la próxima semana se podría habilitar el servicio en Catastro.



Actualmente se están realizando evaluaciones técnicas del estado de la red semafórica, por lo que es incierto cuándo podría darse su puesta a punto.

Cali, sin señas de las fotomultas

Nueve días después de haberse registrado los primeros eventos de vandalismo, en Cali no queda una cámara de fotodetección en servicio. Y aunque la Policía tenía en sus registros 17 equipos derribados, desde el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, Cdav, que es la entidad encargada del convenio para operar estos equipos, se advierte que fueron 38 las cámaras que resultaron dañadas.



“Se está evaluando en laboratorio si hay alguna que pueda ser arreglada y, dependiendo de esto, la próxima semana entregaremos un informe a la Secretaría de Movilidad para que ellos decidan la mejor manera de contar de nuevo con este servicio de seguridad vial; lo más seguro es que haya que reponerlas todas”, dijo el gerente del CDAV, Jaime Cárdenas, quien no precisó cuánto podría costar poner nuevamente en servicio estos equipos.



Lo que sí advirtió Cárdenas es que desde el 2019 las cámaras de fotodetección de la ciudad no contaban con seguro alguno contra riesgos.



“En ese año las cámaras fueron vandalizadas y las compañías no volvieron a asegurarlas; se intentó escalar esto con los reaseguradores pero era imposible, porque valía más el seguro que la cámara”, afirmó el Gerente del CDAV.

Estaciones y servicio del MÍO, en vilo

Hoy es incierto el costo que tendrá la recuperación de las diez estaciones que fueron incineradas y las otras 42 que fueron vandalizadas y sufrieron el robo y daño de equipos de cobro, averías en la fibra óptica y vidrios.



El gerente de la Unión Temporal Recaudo y Tecnología, UTR&T, Arturo Villarreal, aseguró que se están haciendo inventarios de las afectaciones, “pero la situación de orden público no permite realizar el proceso organizadamente; esperamos terminarlos esta semana, porque es un daño grave, de varios miles de millones”.



Al respecto, el concejal Roberto Rodríguez señaló que la empresa encargada de las estaciones del sistema de transporte masivo no habría cancelado las pólizas o seguros de dichos espacios desde octubre del año 2020, lo que entorpecería reiniciar la operación.



“Reconstruir las estaciones vandalizadas estaría alrededor de los $80.000 o $90.000 millones, que debe obtener respuesta oportuna de la Unión Temporal de Recaudo y Tecnología. De no hacerlo, sería Metrocali el que tendría que asumir esa inversión con sus recursos”, afirmó Rodríguez.



Sin embargo, Villarreal salió al corte de dichas declaraciones y aseguró que las pólizas contenidas dentro del contrato de concesión “están al día. Tenemos un plan de poner estaciones en servicio tan pronto la situación de orden público lo permita”.

Acerca de Sebastián Belalcázar

La estatua de Sebastián de Belalcázar, que fue derribada el pasado 28 de abril, se encuentra actualmente resguardada y debe ser sometida a un proceso de restauración antes de decidir cuál será su futuro.



Según comentó Carlos Alfonso Salazar, director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, este monumento también se encuentra asegurado y ya se está realizando una evaluación de los daños.



”Vamos a recurrir al restaurador que trató la estatua de Belalcázar en Popayán, por lo que su instalación aún no tiene fecha”, indicó el funcionario.