¿Cuándo volverán a operar los comedores comunitarios en Cali?, Bienestar responde

El año pasado desde la Secretaría de Bienestar Social de Cali se logró atender 762 comedores, en los que se entregaban alrededor de 85.000 raciones de comida diaria a las personas más vulnerables de esta ciudad.



Para mantener ese objetivo, que se hace en alianza con la Arquidiócesis de Cali, la dependencia requiere unos $44.000 millones, pero a la fecha, solo cuentan con $10.000 millones, según comentó María Fernanda Penilla, titular de la cartera de Bienestar.



De acuerdo con la funcionaria, quien participó del programa Protagonistas en Vivo de El País, desde esta semana empiezan a operar 500 comedores en la ciudad. También contó que de los 85.000 venezolanos que hay en Cali, 20.000 ya tienen su tarjeta de protección temporal.



La FAO publicó un informe en donde manifestó que Colombia es uno de los países que más podría sufrir en términos de seguridad alimentaria, ¿en Cali cuál es el panorama en este aspecto?



Fue un informe desafortunado por la intención. Las generalidades siempre son injustas y peligrosas, decir que en Colombia no funciona la seguridad alimentaria es injusto. Hay lugares complejos, eso no se puede negar. En Cali, el año pasado cuando llegué a la Secretaría, que fue a mediados de junio, había 500 comedores comunitarios repartiendo a diario 49.608 raciones, luego fuimos avanzando y tuvimos una adición presupuestal que hizo que lográramos que al 31 de diciembre del 2021 tuviéramos 762 comedores en donde se entregaban alrededor de 85.000 raciones.



Normalmente en el inicio del año no hay funcionamiento de comedores comunitarios, entonces finalizando el 2021 tuvimos unos recursos que no quedaron ejecutados y logramos comprar cerca de 6000 mercados y hemos ido a los barrios más necesitados para entregarlos.

Lea también: Denuncian hurto de más de 90 bolsas de glóbulos rojos en Cali

Las genera-

lidades siempre son injustas y peligrosas, que la FAO diga que en Colombia no funciona la seguridad alimentaria es injusto”

María Penilla Secretaria de Bienestar Social de Cali

¿Cuándo arrancaría el funcionamiento de los 762 comedores en este año?



A partir de ayer (1 de febrero) se empezaron a entregar los mercados para que los gestores de los comedores sociales empiecen a funcionar, o sea que esta semana empiezan a operar los 500 comedores originales que estaban a mitad del año pasado, pero la próxima semana se entregan el resto de mercados, lo que quiere decir que en cuestión de dos semanas ya podrían empezar los 762 comedores comunitarios.



¿A quiénes están llegando con este programa?



A todas las comunidades vulnerables, los comedores están distribuidos en las comunas 13 - 15 - 18- 20 y demás, en donde se sabe que son las poblaciones con más dificultades económicas. Además, un comedor comunitario no se le pone a cualquier persona, porque hay una visita técnica previa al lugar, dentro de las cosas que se verifican es la necesidad de la población en donde se pone en el comedor.



¿Cómo asegurar que las personas que son beneficiarias de los comedores en realidad lo necesitan y no se están aprovechando de eso?



Eso puede suceder pero tratamos de ser lo más estrictos posible, tenemos un equipo técnico tanto de la Alcaldía como del operador (Arquidiócesis de Cali). Primero se hace una convocatoria, en la que los interesados deben llenar varios formatos y dentro de estos deben mostrar quiénes serán los beneficiarios con nombres, cédula y demás; seguido, deben ser amparados y respaldados por una entidad sin ánimo de lucro, y por último debe tener unas condiciones de salubridad mínimas para poder funcionar.



El Dane dice que casi el 20% de los caleños come menos de tres comidas diarias, lo que se hace es positivo, pero la problemática es mucho mayor...



Soy una convencida de que el asistencialismo neto es peligroso para cualquier sociedad, uno no puede solamente dar el pescado sino enseñar a pescar, pero el tenerlo claro no me exime de la obligación de distribuir, de la mejor manera, los recursos públicos que tengo a mi cargo.



En ese sentido, entregamos una sola ración al día pero es que si damos 3 pues no podríamos llegarles a 85.000 personas sino que serían 23.000 las beneficiadas. Pero, también tengo que decir que los comedores comunitarios no son 100% gratis, si tú no tienes dinero para aportar pues igual se te dará ración, pero la idea es crear una corresponsabilidad con la comunidad, porque el gestor comunitario no tiene ningún vínculo laboral con nosotros y esta ayuda podría servirle a pagar energía, gas, acueducto y demás servicios.

Lea también: Valle reportó 644 contagios y 45 muertes por covid-19 este miércoles

La mayoría de migrantes tienen una ocupación, pero con la tarjeta de protección temporal se quiere que entren a la formalidad".

María Penilla Secretaria de Bienestar Social de Cali

¿Es viable que para este año haya más recursos para seguir con todo el tema de seguridad alimentaria?



En este momento para mantener los 762 comedores comunitarios que se tenían el año pasado se requieren alrededor de $44.000 millones pero hasta ahora tengo asignado alrededor de $10.000 millones. Por ahora arrancaremos con esos $10.000 millones y tengo la fe puesta en que encontraremos la solución para poder garantizar la seguridad alimentaria.



¿Qué trabajos se están haciendo para apoyar la primera infancia?



Desde enero atendemos de manera remota a los cerca de 10.061 beneficiarios, es decir que damos la ración para preparar según las líneas nutricionales del Icbf, además a partir del pasado martes empezó la presencialidad de manera gradual, por lo que ya a los niños los alimentamos en las Unidades de Transformación Social.



Una de las labores de la Secretaría es la atención a los migrantes, ¿finalmente en Cali cuántos venezolanos hay?



Según la cifra de Migración Colombia en Cali hay alrededor de 85.000 venezolanos. Por otra parte, frente al estatuto de protección en la ciudad han hecho el trámite de la expedición del certificado alrededor de 20.000 personas, que es lo que está haciendo Migración Colombia junto a la Alcaldía en el Coliseo del Pueblo.



¿Qué tipo de atención están recibiendo las personas que están llegando a Cali desplazadas por el conflicto armado?



Hasta el martes habían llegado 857 familias, nosotros como Secretaría, a través de la Subsecretaría de Atención a Víctimas, los recibimos y miramos en primera instancia que esa persona en realidad esté sufriendo algún problema desplazamiento mediante bases de datos de EPS y demás.



Luego, vemos si tiene algún círculo cercano en la ciudad que lo atienda, y si lo tiene, nosotros estamos en disposición para entregarles kit de aseo y kit de alimentación; pero, si la persona no tiene dónde llegar entonces los llevamos a los albergues de paso.



En este momento tenemos más de 40 familias en estos albergues.