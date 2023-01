¿Cuál es el modelo económico que podría salvar al MÍO? Responde el Presidente de Metrocali

La ciudad de Cali está pendiente en este momento del futuro del sistema de transporte masivo que no logra salir de la crisis.



Se espera que el Concejo avale este mes, en sesiones extras y de forma definitiva, el proyecto que entrega otras fuentes de recursos para el MÍO. Con ello, la actual Administración busca implementar un nuevo modelo de transporte público, pensado en integrar el masivo con las gualas y demás medios que hoy persisten en la ciudad.



El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, le explicó a El País qué se hará este año y dice que es momento del cambio porque, de lo contrario, la crisis del MÍO se ahondará.

Óscar Ortiz, gerente de Metrocali

¿Qué sigue después de que el Concejo avale, definitivamente, el proyecto que le genera más fuentes de recursos al MÍO?

Lo que se ha hecho en el Concejo es reformar unos acuerdos que ya existían y con los que se quiere comprometer, por ejemplo, la sobretasa a la gasolina por más tiempo, que ya está comprometida hasta el 2029 y lo que queremos es tener ese dinero hasta el 2045. Más la creación de nuevas fuentes.



Esto nos facilitará tomar unas acciones que nos permitan encontrar la sostenibilidad financiera del MÍO, y reformar el modelo. Actualmente tenemos uno que hemos llamado un modelo fallido. Entre el 2008 y hasta el 2015 trabajamos en la autosostenibilidad, luego el Gobierno Nacional declaró que los sistemas de transporte no van a ser sostenibles y que requieren de subsidios, como pasa en todas partes en el mundo.



Ahora, lo que hemos pensado es que tenemos que adelantar un sistema intermodal, que le permita a la ciudadanía acceder a los otros medios de transporte que existen en la ciudad.

¿Qué se hará con esos recursos que se están aprobando en el Concejo y que sumarían $1,3 billones?

Lo primero es lograr disminuir algunas cargas que tiene la tarifa para poder liberar recursos para la operación. Hoy, de lo que paga un usuario por el pasaje, el 70 % se destina a la operación del sistema. Queremos ampliar esa brecha, que no sea del 70 % sino del 80 % para liberar algunos recursos que debe aportar el Municipio.



Para ello se pagarían dineros a los fondos Fresa (Fondo de Reconversión Empresarial, Social y Ambiental) y DEBCA (Desintegración de los Buses de Cali). Serían $17.000 millones que nos liberaría anualmente $16.600 millones, y se pagarían los patios y talleres que son $9500 millones, lo que permite liberar $7500 millones al año.



Lo segundo que queremos hacer es posibilitar traer flota pública, ojalá eléctrica, porque ya los concesionarios, a partir del próximo año, requieren hacer reposición de los vehículos y ellos no tienen los recursos para ello. Nosotros, de alguna manera, debemos buscarle la solución a la movilidad del sistema, entonces se haría compra de flota pública a partir del próximo año, y a medida que se necesite.



Adicionalmente, vamos a tener un capital de trabajo para poder renegociar algunas deudas, tenemos cuatro tribunales de arbitramento en este momento, Blanco y Negro, GIT Masivo, Unimetro y la Unión Temporal. Necesitamos capital de trabajo para buscar el equilibrio entre las partes.

La Administración es consciente de que el sistema no cambiará, así tenga todos los recursos, sino se elimina la competencia de la informalidad y se atrae a los usuarios nuevamente….

Nuestra idea es pasar de un sistema integrado de transporte masivo a un sistema inteligente integrado de transporte público, en el que el centro de esto sea el usuario y, a través de la integración de otros modos (las gualas, el MÍO Cable, el transporte intermunicipal), ampliar la oferta del servicio.



Hace muchos años lo que hicimos fue retirar los 6000 buses que llevaban a la gente muy cerca de su casa y al hacer el cambio al nuevo sistema masivo, con las troncales y alimentadoras, nos olvidamos del cuarto de milla, de atender a la gente, de recogerla cerca a su casa y ese lugar lo ocupó el informal y las motos.



Queremos combatir esa informalidad con servicio, por eso vamos a integrarnos con otros modos de transporte para tener ya el cubrimiento total en el municipio.

¿De dónde sale este nuevo modelo que están proponiendo?

El modelo fue estructurado por una consultora, una empresa mexicana, que duró 4 años preparando este proyecto luego de hacer un análisis de toda la movilidad de la ciudad. Ahora viene la implementación.

Hay unos pasos claves a seguir, viene la modificación del Pimu, el Plan Integral de Movilidad Urbano, también del convenio de vías, eso es basado en temas de la Secretaría de Movilidad con Metrocali, y viene un decreto en el que el Alcalde redefinirá el sistema de transporte público, en el cual se integran otros modos de transporte y lo hace intermodal, de manera que el usuario haga un pago único. Otro elemento, como ya dije, es la renegociación de los contratos de concesión. Necesitamos sentarnos con los operadores para revisar y renegociar los contratos.

Todo lo que cuenta evidencia que se necesitan muchos pasos para implementar el nuevo modelo, ¿usted cree que eso si se puede concretar?

Se requiere porque si no damos estos pasos vamos a llegar a la crisis y la crisis determina, por ejemplo, que la ciudad se exponga a más ilegalidad, dejaríamos de movilizar esos 270 mil usuarios al día, una cifra considerable. Necesitamos establecer todos estos pasos, llegó la hora de tomar acciones desde el Distrito y tenemos un año para implementarlas. Creo que este año vamos a ver los frutos.



Necesitamos voluntad política de todos los actores, de los operadores, del Ministerio, del Distrito, de la Supertransporte, del acompañamiento de la ciudadanía, que nos permitan establecer este modelo porque si no hacemos esto hoy, pues va a llegar el momento en el que no vamos a poder seguir operando.

Muchos se preguntan por qué hasta ahora se está pensando en este nuevo modelo y no antes...

Lo iniciamos desde que empezó esta Administración, se ordenó en 2020 hacer una consultoría, los trámites duraron 4 meses y durante año y medio se hizo un estudio sobre el MÍO, que luego se extendió a toda la movilidad pública. Tuvimos pandemia, paro y en 2022 nos dedicamos a recuperar lo vandalizado. ¿Cuáles han sido las diferencias entre los distintos modelos de salvación del sistema? Que se orientaron al tema contractual, no a la sostenibilidad operacional ni financiera. En este caso, lo que queremos es cambiar el modelo, porque no ha funcionado y cada día es deficitario, se requiere un subsidio, pero hoy las fuentes de financiación no dan.

Mientras todo esto pasa, que no es inmediato, sigue el deterioro del sistema, que no logra que repunten los pasajeros, ¿qué se va a hacer?

Precisamente viene un proyecto de cultura ciudadana, ya está estructurado, planeado, vamos a tener jóvenes controlando la evasión, queremos trabajar duro en este tema y hacer un mayor acompañamiento en la estaciones.



Estamos renegociando el contrato con la Unión Temporal, que es la empresa que hace el recaudo. Ellos se dedicarán solo a eso, recaudo y tecnología. Metrocali se encargará de administrar las estaciones y podrá hacer explotación comercial y en publicidad. Esta renegociación está muy cerca, estamos próximos a firmar el documento, con ello nos quitamos una demanda que la Unión Temporal puso en 2019 y que a precios de hoy representaría recursos por $360 mil millones.



Asimismo, vamos a encargarnos de la vigilancia e implementaremos un programa de seguridad en el MÍO.

La seguridad es una de las preocupaciones de los usuarios del sistema, se había hablado un convenio con la Policía que nunca se hizo…

Lo primero que hay que decir es que la problemática de la ciudad se refleja en el sistema de transporte masivo. Además, la responsabilidad en materia de seguridad frente a los ciudadanos es de Seguridad y Justicia y de la Policía.

Hoy no tenemos convenio, pero la Policía viene prestando un servicio con personal mínimo, que hace gestión al interior del sistema, pero no es suficiente. Metrocali tiene el 30 % de su presupuesto para la firma del convenio y esperamos que desde el Gobierno Nacional nos apoyen, ya se elevó esta solicitud al Director General de la Policía para suplir esta necesidad. Hay una carta de intención para firmar ese convenio y estamos a la espera de que la Policía tome acciones.



¿Cuándo pagarán las deudas?

En toda la vigencia del 2022 se tenían que pagar $170 mil millones a los operadores del MÍO y hemos pagado $110 mil millones. Se adeudan unos $60 mil millones, los cuales tendrán que cancelarse este año. Por eso necesitamos tener un fondo, capital de trabajo, para poder pagar eso, pero a su vez disminuir esos costos del diferencial tarifario porque están disparados. Es decir, el Distrito ha tenido que hacer más aportes y no tenemos hoy cómo pagarlos, por eso hay que establecer una fuente de financiación destinada para eso. Que el Municipio tenga que colocar plata, pero que sea una cifra pagable.