Crítica situación de energía en la Vía al Mar

Habitantes del oeste de Cali, en los corregimientos circundantes a la carretera al Mar, se cansaron de los cortes de energía en el sector y denunciaron que alrededor de dos veces a la semana se quedan sin el servicio.



Felidia, La Leonera, El Saladito, La Elvira, Laureles, San Miguel, San Antonio, San Pablo, Kilómetro 18, El Aguacatal y La Castilla son los principales corregimientos y sectores que sufren los problemas de energía.



Un habitante de El Saladito, que pidió mantenerse en el anonimato, comentó que “en los últimos seis años se ha ido deteriorando el servicio, antes se iba la luz cada dos o tres meses, o tres veces al año, hoy en día se va semanalmente. Creo que en abril la luz se fue unas diez veces, más de dos veces por semana”.

Cuatro derechos de petición interpuso la comunidad de El Saladito y sus alrededores a Emcali para que solucione los problemas de energía.

Por su parte, el ingeniero Gómez, como prefirió ser llamado este habitante de El Saladito, explicó que la comunidad presentó a la Superservicios una queja “porque Emcali no respondió nuestros derechos de petición. En esta zona hay familias desde estrato 1 hasta el 6 y todos hemos tenido daños permanentes. A mí se me han dañado tres televisores en los últimos dos años, también un computador”.



La comunidad ha intentado ejercer presión sobre Emcali, tanto así que ha presentado cuatro derechos de petición solicitando que se mejore el servicio. El pasado 29 de abril, incluso, el equipo liderado por el gerente general de Energía, Marino del Río, se reunió con representantes de los corregimientos para encontrar una solución a la problemática.



Así fue como se definió la realización de una jornada ambiental para podar algunos árboles que significan un peligro para las redes de energía del sector, así como la instalación de cable ecológico para reemplazar al utilizado comúnmente.



Sin embargo, la poda estaba programada para el 10 de mayo, pero no sucedió nada. De igual manera, habitantes de los corregimientos denunciaron que la red ecológica solo está siendo instalada por tramos y que, aún así, el servicio ha empeorado.

Una de las soluciones, aún sin materializar, que propuso Emcali es la construcción de una subestación de energía que pueda atender a este sector.

Fanny Díaz, vicepresidenta de la Junta de Acción Local de El Saladito, indicó que “para los habitantes del corregimiento, esto es como padecer de una enfermedad crónica. Le pedimos a Emcali que, por favor, hagan una revisión concreta y de fondo, con una solución de iguales características”.



Desde las Empresas Municipales de Cali, Emcali, indicaron que, a partir de la reunión que hubo con los representantes de la comunidad, se acordaron mesas de trabajo permanentes para abordar la situación.



De igual manera, manifestaron que continúan con la instalación del cable ecológico que reemplazará al normalmente utilizado, a la vez que aseguraron que para este proceso es necesario suspender el abastecimiento por momentos, lo que dificulta que se avance en el montaje.