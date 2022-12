Crisis del MÍO: así va el debate sobre su futuro en el Concejo de Cali

Una preocupante radiografía de la crisis que atraviesa el sistema de transporte masivo de Cali presentó ayer el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz.



El directivo participó del debate que se hace en el Concejo de la ciudad al proyecto de acuerdo 180, con el que se buscan fuentes de financiación del MÍO.



“El modelo es inviable, no hay recursos, todo conlleva a unos tribunales de arbitramento, unos privados licitaron y ganaron un negocio que no es rentable. No me quiero imaginar si decidimos que el MÍO no va más, que haríamos con los 6000 empleos directos o los 300 mil usuarios que tiene el sistema”, expuso Ortiz.



El diagnóstico de la crisis está claro: baja demanda, después de la pandemia y el estallido social se perdieron más de 200 mil usuarios; cambios en la movilidad de las personas, que han preferido vehículos como las motocicletas. Se calcula que la demanda de transporte ya sea MÍO, gualas o buses tradicionales ha caído en más del 40%, en los últimos dos años.



Adicional a esto, hay un servicio ineficiente y no hay plata para pagarle a las empresas concesionarias. Se les adeuda $80.000 millones y se les abonará solo $24.000 millones antes de que termine el año, según acuerdo realizado con el Alcalde de Cali.



Por todo esto, insistió el presidente de Metrocali se requieren nuevas fuentes de financiamiento del sistema de transporte masivo.

Piden apoyo nacional

Los concejales de Cali expusieron varias preocupaciones sobre el futuro del MÍO y cuestionaron que la Alcaldía haya presentado el proyecto de ‘salvación’ del transporte masivo a última hora, y se tengan pocos días para hacer un amplio debate.



El presidente del Concejo, Fabio Alonso Arroyave Botero, dijo que en momentos en que la ciudad demanda soluciones se hace necesario escuchar a todos los actores que tienen injerencia. Para ello, consideró pertinente, que candidatos a la Alcaldía o precandidatos presenten sus opiniones, también convocó a los sindicatos y a los ex presidente del Metrocali, para que hagan un resumen de sus actividades y gestiones a favor de salvación del MÍO.



“La ciudad no puede dejar que el sistema de transporte masivo fracase, no podemos volver al pasado”, dijo.



El proyecto de ordenanza 180 que estudia el Concejo busca modificar la tasa de congestión y ampliar, hasta el año 2045, el destino de la sobretasa a la gasolina para que el masivo reciba esos recursos. Se estiman que serían $1,3 billones en 20 años.

El proyecto de acuerdo 180 plantea nuevas fuentes de financiación del MÍO como la contribución de parqueaderos, la explotación comercial de las estaciones y la sobretasa a la gasolina hasta el 2045.

El concejal Roberto Ortiz Urueña, planteó su desacuerdo en pignorar la sobretasa a la gasolina porque el Distrito está pensando comprar flota de buses con ese dinero, cuando ni Metrocali y menos la Administración tienen experiencia en ese tipo de compras o empresas.



“En la propuesta que nos trae la actual administración no hay nada nuevo, disfraza el tema de pignorar la sobretasa de la gasolina por muchos años para comprar buses y adorna el tema con medidas que ya fueron probadas en Cali y fracasaron. Los espacios públicos, los parquímetros, la publicidad en estaciones y la comercialización del espacio público, fueron alternativas que emplearon otros alcaldes y fueron un descalabro para Cali”, dijo el cabildante.



Por eso pidió un amplio debate a la iniciativa que actualmente se discute en la corporación.



Pero otros como el concejal Juan Manuel Chicango creen que se debe valorar la propuesta de la sobretasa a la gasolina, pues considera que el MÍO tocó fondo y que hoy se sostiene por la Alcaldía que debe girar casi $150 mil millones al año.

Cuando arrancó la operación del MÍO se esperaba que transportara más de 900 mil usuarios al día. La meta nunca se cumplió y hoy moviliza apenas unas 270 mil personas. 30 mil se cuelan.

A su vez el concejal Roberto Rodríguez Zamudio dijo que este tema debe analizarse en un cabildo abierto. “La ciudad está dividida, pero no puede ser que los proyectos de acuerdo y su trámite legal en el Concejo sean objeto de señalamientos. Por eso convoco a que este debate del MÍO y su salvación financiera sea un escenario amplio en la Comisión de Presupuesto y escuchar a los portavoces de la comunidad y aquellos que han manifestado su deseo de regir los destinos de Cali”.



Varios concejales pidieron el acompañamiento del Gobierno Nacional en las decisiones que se tomen alrededor del MÍO, teniendo en cuenta que se requieren compromisos del Estado con la ciudad.



El próximo lunes el Concejo permitirá la participación de los ciudadanos en el debate.

A propósito

Metrocali confirmó que hay varios tribunales de arbitramento en proceso que le pueden generar más problemas al sistema de transporte.



Por ejemplo, con la Unión Temporal encargada del recaudo hay un proceso por $263.000 millones desde el 2019; con Blanco y Negro, otro por $411.000 millones.



Asimismo, con GIT masivo está en proceso un tribunal con una demanda de $635.000 millones y la de Unimetro supera los $200.000 millones.



Además de esto, Metrocali, empresa gestora del sistema de transporte, se encuentra en ley 550 y tiene hasta febrero para esclarecer su futuro o irse a liquidación.