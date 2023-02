Crisis del MÍO: Alcaldía pide aprobación de millonario proyecto para salvarlo, pero el Concejo tiene sus dudas

La posibilidad de que la empresa Metrocali entre en liquidación porque no tiene cómo asumir las deudas del sistema de transporte masivo, volvió a generar polémica alrededor del futuro del MÍO.



Actualmente, se les debe a los operadores más de $ 70.000 millones del 2022 y, además, para este año se estima que el Distrito debe desembolsar otros $ 130.000 millones para el funcionamiento del masivo. También, se le debe pagar al concesionario Git Masivo $ 225.000 millones de una demanda que ganó en el 2018.



Esta situación llevó al presidente de Metrocali a advertir que esta compañía (en proceso de reorganización) podría entrar en liquidación este mes.



“Lo que podría pasar es que se ponga en riesgo la operación del sistema, sin embargo, los expertos señalan que si el ente gestor entra en liquidación se tiene que dar continuidad a la operación. Pensaríamos que la Superintendencia tendría que nombrar un gerente liquidador y la Alcaldía tendría que presentar un proyecto de acuerdo que cree un ente gestor nuevo”, explicó el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz.



Aunque la crisis del sistema masivo es evidente, algunos argumentan que se está usando la situación para presionar al Concejo a que apruebe el proyecto 180 que busca mecanismos para financiar el MÍO.



“Me genera zozobra que vamos a aprobar este proyecto que destina

$ 1.3 billones para la operación del MÍO, pero no hay un plan de inversiones claro por parte de la Alcaldía o de Metrocali”, recalcó el cabildante Roberto Ortiz.



Asimismo, algunas personas han manifestado que entregar este dinero al actual Alcalde podría ser un error, teniendo en cuenta los señalamientos de corrupción que ha tenido.



El abogado Elmer Montaña dijo que el transporte masivo de Cali vive una situación prácticamente insalvable, pues si Metrocali se liquida y los operadores no tienen cómo seguir funcionando, entonces quién prestará el servicio en la ciudad.



“El MÍO es un fantasma vestido de azul, no hay salidas porque no hay plata, la liquidación es inevitable por el mal manejo que todos los alcaldes le han dado al sistema”, añadió.



El alcalde Jorge Iván Ospina resaltó que actualmente al MÍO le cuesta transportar un pasajero $ 5400, y de eso el usuario paga $ 2700, el resto lo asume el Distrito, ese es el déficit.



“No tenemos con qué pagar $ 130.000 millones anuales a los operadores. La liquidación de Metrocali nos afectaría sustancialmente porque tendríamos una imposibilidad para la provisión del transporte público. Por eso, convocamos a todos los operadores, a los actores del sistema, al Concejo para que nos colaboren a sacar adelante el proyecto de acuerdo 180 poder renegociar y reorganizar este modelo de transporte que tiene Cali”, opinó Ospina.

Hay que salvar el sistema

Ante esta situación, desde Propacífico opinaron que no se debe permitir que se acabe el MÍO, ya que sería tener un retroceso importante en cuestión de movilidad de los ciudadanos.



“La oferta de un transporte público masivo como el MÍO es importante que siga existiendo en Cali. Por eso celebramos que hoy la Alcaldía esté buscando los recursos en el Concejo, pero también le pedimos a la Alcaldía garantías de que esos dineros en realidad representarán una solución estructural”, expresó Manuel Reina, director de desarrollo regional de Propacífico.



Por otra parte, algunos ciudadanos se mostraron preocupados por este asunto, pues indicaron que la posible desaparición del MÍO les complicaría la vida.



“Yo uso el MÍO todos los días, vivo en Yumbo y estudio en la Universidad del Valle. Por ello, si se acaba este medio de transporte me tocaría pagar uno más caro. Además, el MÍO tiene su ventaja y es que tiene un carril exclusivo, entonces eso hace que yo me ahorre mucho tiempo a la hora de desplazarme”, comentó la usuario Serlly Villanueva.



¿Cuáles son los males del MÍO?

De acuerdo con cifras de Metrocali, diariamente 21.000 personas se montan al sistema sin pagar el pasaje, lo que representa pérdidas por $ 56,7 millones diarios y más de $ 20.000 millones al año.



Además, según los operadores del MÍO, les hace falta pasajeros, ya que el sistema está moviendo cerca de 250.000 usuarios diarios, mientras que la piratería reporta el doble de esa cifra.



Asimismo, los usuarios argumentan que hace falta seguridad en las estaciones y terminales del MÍO.