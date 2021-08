La ocupación de camas UCI en el Valle del Cauca y en Cali comienza a descender después de tres meses de permanecer por encima del 90 %. Una suma de autocuidado, esfuerzos de vacunación y responsabilidad de los ciudadanos es lo que ha permitido que el departamento pasara de alerta roja a naranja, oscilando actualmente en un 83 % de ocupación en unidades de cuidados intensivos.



Según cifras del más reciente boletín publicado por la Secretaría de Salud Departamental, actualmente el Valle está con una ocupación general de camas UCI de un 83,7 %, de las cuales el 51 % es por casos covid. Se encuentran disponibles el 16,3 % (193 camas).



Cabe recordar que, este panorama ha sido una constante desde la semana pasada, cuando la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán aseveró que el departamento pasó de reportar entre 4.000 o 4.500 casos covid al día a registrar en promedio 800 y 900 contagios.



En ese mismo sentido, la ciudad de Cali ha experimentado una reducción de casos positivos, pasando de 770 casos la semana pasada a la cifra de 319 casos con corte al 2 de agosto, día en el que solo se registraron 8 muertes relacionadas con el virus, según la Secretaría de Salud Municipal.



Ante esto la titular de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, aseguró que “continuamos con una disminución en el número de casos reportados día a día, tenemos una red de 0,7 con un promedio de casos en los últimos días de entre 700 y 800 casos, hemos venido disminuyendo”, aseguró.



Esta disminución repercute positivamente en las UCI de la ciudad, ya que se debe recordar que en meses anteriores Cali llegó a tener una ocupación del 99 %, obligando incluso a trasladar pacientes a otras ciudades. Situación que en los últimos días ha ido decreciendo.



“Hemos venido disminuyendo la derivación a cuidados intensivos, tenemos una ocupación entre el 89 % y 90 %, pero, de estos el 58 % o 59 % son con carga a covid, las demás son por otras patologías”, expuso Torres.

En Cali se muestra que por cada 100 casos de covid-19 registrados, se presenta 2,7 muertes por esta causa. Siendo las comunas 4,7,9,12 y 25 las más afectadas.

Ante esta situación, el doctor intensivista Jorge Salazar, indica que efectivamente se está disminuyendo la ocupación UCI en la ciudad y que esto puede obedecer a diferentes factores que se puede presentar en los ciudadanos.



“La ocupación en las UCI está disminuyendo, hemos tenido un descenso en la cantidad de casos de covid-19, pero puede ser por varias razones: uno porque la gente no esté consultando, dos porque la gente esté consultando temprano y entonces se le está dando el tratamiento adecuado, tercero porque no tengan acceso a las EPS y cuarto porque están haciendo efecto las vacunas”, anotó Salazar.



Y es que la vacunación ha jugado un papel importante en la disminución de casos de contagio o en su defecto en la remisión de pacientes a las UCI. Esto se puede evidenciar, según Salazar, en los pacientes que están presentes mayoritariamente en las UCI de la ciudad.



“Los pacientes que ya tienen la vacuna son los que ya no estamos viendo en las UCI, estamos viendo es gente joven más que gente anciana porque la gente mayor de edad ha sido vacunada y los casos que nos están llegando graves son los pacientes que no se han vacunado”, sostiene el especialista.



Es por ello que los expertos y las autoridades sanitarias hacen un llamado a seguir con los esfuerzos de vacunación y protección en autocuidado. “El mensaje ahorita es a seguir protegiéndonos, a seguir cuidándonos y a las personas mayores de 25 años a acceder a la vacuna”, apuntó la secretaria Torres.



Para seguir disminuyendo la ocupación de UCI es necesario incrementar las medidas de cuidado, además de los esfuerzos de inmunización. Ante esta situación, Elías Vieda, presidente del capítulo Valle de la Sociedad Colombiana de Cuidados Intensivos, opina que se debe estar atentos, y más ahora con la reactivación de eventos masivos.



“Las medidas básicamente es seguir incentivando la vacunación, y que las personas vacunadas sepan que la vacuna no es inmunización total, sino que es una de las herramientas para poderlo controlar; el resto pues básicamente es tratar de que con la apertura social y diversión en los sitios como restaurantes se sigan optimizando todas las medidas de protección”, explicó Vieda.



Igualmente, acotó que se debe tener presente que se entra a una época del año en donde se aumenta la cantidad de reuniones sociales y familiares, por lo que podremos estar en riesgo de un cuarto pico.



Por lo que concluyó: “Hay que tener en cuenta que vienen fechas en las cuales la congregación familiar y de grupos sociales van a estar más presentes, por lo que hay que estar conscientes de tomar todas las medidas de seguridad, no sabemos cuándo se vuelva a tener un nuevo pico, se especula que pueda ser en septiembre”, advirtió.

En Cali, el 0,26% de casos de covid-19 se encuentran en UCI, según la Secretaría de Salud, son 467 pacientes.

El tercer pico aún no acaba en la ciudad



“Estos indicadores nos demuestran que estamos disminuyendo, sin embargo no podemos decir que hayamos salido del pico”, dijo la secretaria Miyerlandi Torres, al tiempo que precisó que el alto riesgo que se tiene con la variante Delta, “cualquier situación de aglomeración, no utilizar elementos de protección y no vacunarnos nos puede generar un riesgo ante un nuevo brote o una nueva ola del virus”, aseguró.