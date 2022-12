Contrato para recuperar malla vial de Cali antes de fin de año solo ha avanzado un 36 %

La movilidad y el estado de deterioro de las calles de los barrios de la ciudad están entre las principales preocupaciones de los caleños, que no ven mejoría en las vías, pese a la inversión del Gobierno local.



Precisamente, el contrato para rehabilitar la malla vial, que se adjudicó al Consorcio Vial 2022 en mayo de este año, tiene un avance de 36,3 %, cuando se suponía que debía estar terminado para el 31 de diciembre, meta que no se cumplirá.



Este proyecto tenía un plazo de seis meses para reparar 587 tramos de vías en mal estado, sin embargo, desde la Secretaría de Infraestructura manifestaron que causas externas son las que han retrasado los trabajos.



“La ciudad viene padeciendo desde hace 22 meses de una intensidad y alta frecuencia en las lluvias, lo que no había ocurrido en muchos años. Esto nos ha atrasado, porque estas obras se hacen con una mezcla asfáltica en caliente que no se puede aplicar si hay lluvia”, explicó Néstor Martínez, secretario de Infraestructura de Cali.



De esta manera, hasta la fecha solo se han reparado 21,7 km de vías (de casi 90 km previstos) para una ejecución del presupuesto de $ 31.386 millones.

En la calle 56 entre carreras 2 y 1D, la comunidad ha optado por rellenar algunos huecos con tierra y piedras. Por: Aymer Andrés Álvarez / El País

Por esta razón, la Secretaría de Infraestructura tuvo que solicitarle al Concejo Distrital que le transfiriera casi $ 69.000 millones al presupuesto del 2023, para continuar con la obra.



“Todo proceso contractual debe terminarse en el año que se inicia, pero como hemos tenido estos eventos de fuerza mayor, necesitábamos esas vigencias futuras para poder continuar el próximo año”, agregó Martínez.



Obras de primera necesidad

De acuerdo con un informe del programa Cali Cómo Vamos, la Unidad de Acción Vallecaucana (UAV) y Mi Cali Contrata Bien, la seguridad, el empleo y las vías son los aspectos que más preocupan en la ciudad.



Resaltan que el 64 % de los recursos contratados por la Secretaría de Infraestructura entre enero del 2020 y junio del 2022 ($ 188.393 millones) estuvieron dirigidos al mejoramiento de la malla vial.



Pero, esta inversión no estaría siendo suficiente: Solo el 25 % de la malla vial del municipio se encuentra en buen estado (646 kilómetros). Mientras que el 54 % (1405 km) presenta una condición regular, el

20 % (524 km) está en mal estado y un 0,6 % restante de vías (16 km) ni siquiera están pavimentadas.



Además, algunas personas consideran que los trabajos que ha realizado el Consorcio Vial 2022 no han sido los mejores.



“Ellos repararon la calle 5 norte frente al Colegio Inem, pero se les olvidó darles buenos acabados a los sumideros y poner los reductores de velocidad que había. Es un peligro para los niños que estudian en esa institución pasar la calle”, contó Liliana Gálvez, residente del barrio Flora Industrial, al norte de Cali.

La meta de la Secretaría de Infraestructura es reparar 400 km de vías durante el cuatrienio. Hasta el pasado mes de septiembre se habían intervenido 182,84 km.

Pero el secretario Martínez sostuvo que la reparación que se está haciendo a las calles es de buena calidad y durará varios años.



Por otro lado, desde el Concejo, donde se debaten las vigencias futuras para la malla vial, piden más compromiso de la Administración.



La concejal María Isabel Moreno Salazar aseguró que para el año 2023 se debe ser efectivo “porque lo que más reclaman los caleños son vías en buen estado”.

Tenga en cuenta

El contrato para recuperar las vías de Cali se firmó por $86.431 millones.



Al proyecto se le hizo una adición presupuestal ($ 13.817 millones) y de vías (ahora son 77 tramos más), por lo que el contrato adquirió un valor total de $100.248 millones.