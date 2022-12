Soat: pese a descuento del 50%, caleños siguen teniendo dificultades para adquirirlo 

Muchos colombianos y caleños estaban esperando que se hiciera efectivo el descuento del 50 % en la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, para salir a comprarlo, sin embargo, en Cali esta tarea no ha sido fácil.



Problemas con las páginas web de las aseguradores y fraudes a los conductores han sido las dificultades más comunes para los caleños, principalmente conductores de motocicletas, quienes siguen pidiendo ayuda a las autoridades locales.



“La verdad conseguir el Soat ha sido muy complicado porque no tengo 3 horas de mi tiempo para irme a parar a una oficina a que me atiendan, a que me den una ficha. He tratado por los sitios web, pero es imposible porque las páginas se caen cuando uno va a pagar, además, me exigen que debo tener tarjeta de crédito y otras cosas más”, expresó la caleña Yesica Muñoz.



La ciudadana agregó que su Soat se venció hace más de un mes y que, desde entonces, ha sido una tortura poder transportarse.



“Ahora que salió el decreto de reducción de la tarifa la verdad ha sido más complicado porque definitivamente no lo venden. Eso me ha afectado porque me toca levantarme más temprano para irme al trabajo y, además, gasto más plata en MÍO o en taxi”, recalcó Muñoz.



Asimismo, la líder de la Asociación de Clubes de Moteros de Cali, Paola Sánchez, dijo que alrededor del 70 % de los motociclistas en la ciudad se han visto afectados por no poder conseguir el Soat.



“La Alcaldía nunca ha puesto cuidado a esto, solo salieron una vez a decir que si no conseguimos el Soat, pues que no sacáramos la moto. La situación sigue siendo complicada y hasta hay páginas fraudulentas que se aprovechan de que hay muchas personas tratando de comprarlo y han estafado a varios de mis compañeros”, recalcó Sánchez.



Según la líder de la Asociación de Clubes de Moteros de Cali, lo que han visto es que las autoridades de tránsito de la ciudad, sabiendo que hay dificultades para conseguir el seguro, han optado por aumentar los controles en las calles con presencia de Policía y hasta el Ejército.



“Por esta situación hay muchas personas que no pueden salir a trabajar ni desplazarse por la ciudad. Los afectados por esto no son solamente los motociclistas sino también las empresas, los almacenes de repuestos, los concesionarios, todo esto es una cadena”, añadió Sánchez.



Pese al reporte de algunos motociclistas, el Valle del Cauca registró un crecimiento de 232,6 % en la expedición del Soat, durante el primer día en que entró en vigencia el descuento del 50 % de la tarifa, según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda.



El Valle del Cauca es el cuarto territorio del país que más ventas tuvo del Soat. A nivel nacional se reportó un incremento del 171,1 %, lo que quiere decir que se vendieron 77.970 pólizas.



Estas cifras salen al comparar las ventas de seguros del 12 de diciembre de este año con las registradas el 19 de este mismo mes. La gran afluencia de compradores corresponde, en su mayoría, a personas que estaban esperando a que entrara en vigencia el descuento anunciado por el Gobierno.



“La industria aseguradora está comprometida con la implementación de esta medida para que más personas estén protegidas a través del Soat. No olvidemos que para garantizar la atención de todas las víctimas de accidentes de tránsito se requiere del buen comportamiento de los ciudadanos, de la responsabilidad de cumplir con la obligación de adquirir la póliza y de utilizarla adecuadamente”, expresó David Colmenares, presidente de la Junta Directiva de Fasecolda.



Los territorios en donde se registró una mayor venta de pólizas de seguro, en comparación al 12 de este mismo mes, fueron Antioquia, con un incremento del 223,4 %; Bogotá, con un alza del 70,6 % y Cundinamarca, con un reporte positivo del 389,9 % (ver gráfico).



“Las diez compañías que comercializan el Soat fortalecieron sus canales de distribución para atender la demanda de este seguro. Como era de esperarse, algunos usuarios decidieron adquirirlo una vez quedó implementado el descuento aproximado del 50 % en el precio del seguro para determinadas categorías”, comentó Fasecolda en un comunicado.

Esto es lo que esperan los motociclistas en Cali que no encuentran facilidad para la compra del seguro.

A tener en cuenta

El descuento del 50 % en el Soat no solamente aplica para motos. También están incluidos motocarros, tricimotos, taxis, microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas, entre otros.



Esto se hace para frenar la evasión de este seguro porque, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el 50,3 % del parque automotor del país no tienen el Soat vigente. Las motocicletas son las que más evasión presentan.