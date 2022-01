Continúa la restauración del pedestal donde estaba ubicada la Estatua de Belalcázar

Con labores de limpieza, relleno de algunas hendiduras y reposición de elementos faltantes se está poniendo a punto el pedestal de la estatua de Sebastián de Belalcázar, monumento que fue derribado durante el Paro Nacional.



“El pedestal debe ser intervenido porque en el momento del desprendimiento sufrió un deterioro, además personas inescrupulosas trataron de tapar unas hendiduras que tenía con un material que no es el más apropiado y afectó la piedra”, explicó Leonardo Medina, subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural.



Lea además: Periodista caleño revela que debió salir del país por amenazas contra su vida tras el paro



De acuerdo con el funcionario, las labores de restauración del monumento van por buen camino, aunque recalcó que aún no se tiene una fecha exacta de reinstalación.



“Este es un tema que me interesa mucho como ciudadano y subsecretario, ese monumento debe volver, pero no se puede dar una fecha por miedo a equivocarme y que me censure la ciudadanía porque se prometió algo que no se cumplió”, puntualizó Medina.