Conozca los 13 puntos directos donde puede comprar el Soat de motocicletas en Cali

Con el fin de solucionar la problemática que se registra en Cali para adquirir el Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito, Soat, para motos, se realizó una reunión entre la Alcaldía de Cali y voceros de Fasecolda, donde anunciaron la habilitación de 13 puntos físicos para la venta del seguro.



Al respecto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que “se concluyó que ante una nueva ley y una reducción de la comisión para el corredor se desestimuló los puntos de venta, pero hemos llegado a unos acuerdos fundamentales porque, además de los 13 puestos de atención, tenemos canales virtuales para la comercialización del Soat y en los próximos días una habilitación adicional por parte de otra empresa de seguros que ampliará la cobertura".



Se debe mencionar que entre los 13 puntos habilitados para realizar este trámite, estará la oficina de la Secretaría de Movilidad, ubicada en el barrio Salomia, en el norte de Cali.



Por su parte, el vicepresidente técnico de Fasecolda, Carlos Varela, aseveró que "es la primera vez que un mandatario local nos entrega esta serie de herramientas para que a través de la Secretaría de Salud podamos trabajar temas como las auditorías conjuntas y podamos cortar, o por lo menos mitigar, ese desangre que nos generan algunas IPS que cobran siniestros que no fueron o generan servicios que no ofrecieron a la ciudadanía, porque hay un verdadero cartel de fraude que afecta este seguro y pone en serios aprietos a una herramienta de política pública como lo es el Soat".

Estos son los puntos donde puede conseguir el Soat



Previsora

​Calle 10 No. 4-47 Edificio Corficolombia Piso 8

​Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

www.previsora.gov.co



Axa Colpatria

Calle 22 Norte # 6 AN-24

Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

www.axacolpatria.co



Mapfre Seguros

Carrera 80 No.6-71

Horario: 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



Sura

Avenida 2 Norte N° 3 N – 20

Lunes a viernes / 8:00 a.m. - 5:00 p.m.

https://www.suraenlinea.com/soat/sura/seguro-obligatorio



Seguros Mundial

Calle 22 Norte No. 6AN-24 Oficina 1003 Edificio Santa Mónica Central

Lunes a viernes / 8:00 A.M. - 5:00 P.M.

https://www.soatmundial.com.co



Seguros del Estado

Calle 7 N # 1N – 15

Lunes a viernes / 8:00 a.m. - 5:15 p.m.

www.segurosdelestado.com



Solidaria

Calle 21 Norte No 4N-30 (Barrio Versalles)

Lunes a viernes / 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



Solidaria

Calle 9 No. 62A-35 (Barrio El Limonar)

Lunes a viernes / 8:00 p.m. - 5:00 p.m.



Solidaria

Carrera 39 No 6-100 / Local 1 / Edificio Torres de la Vega

Lunes a viernes / 8:00 a.m. - 5:00 p.m.



Equidad

Calle 25 Norte N° 6 - 42 B. Barrio Santa Mónica Residencial

Lunes a viernes / 8:00 a.m. - 5:00 p.m.