Conozca cuáles son las restricciones para el ascenso a los cerros de Cali en Semana Santa

Con el fin de garantizar que las celebraciones religiosas se lleven a cabo de manera tranquila en Cali y que las personas puedan ascender a los cerros sin inconvenientes, las autoridades anunciaron una serie de medidas para que la Semana Santa avance sin contratiempos.



Al respecto, indicaron que quienes quieran ascender al Cerro de las Tres Cruces, a Cristo Rey o a Yanaconas podrán hacerlo desde las 6:00 a.m. y, además, deberán tener en cuenta que la hora máxima para regresar a la ciudad serán las 3:00 p.m., puesto que después de ese tiempo ya no deberá haber ninguna persona en estos lugares.



Lea además: Las recomendaciones que deben tener los caleños para su alimentación en Semana Santa



"No queremos que las personas estén vulnerables y expuestas en los cerros tutelares de la ciudad. Luego de las 4:00 p.m. estaremos con la Policía y la Secretaría de Seguridad y Justicia invitando a que abandonen estos lugares", detalló el alcalde Jorge Iván Ospina.



De igual manera, desde la Secretaría de Gestión del Riesgo hicieron un llamado a la ciudadanía a considerar las aglomeraciones que se presentan en estos lugares, por lo cual, pidieron que las mujeres embarazadas no asistan y que no se lleven a menores de cuatro años ni a mascotas.



Además, anunciaron que con el fin de evitar que se presenten posibles afectaciones en el transcurso de loes eventos religiosos, no se permitirá el ascenso a personas que estén bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas; ciudadanos que porten armas blancas, armas de fuego o pistolas traumáticas, así como personas a bordo de bicicletas.



"Emcali nos ha ofertado el agua y tendremos carro tanques con dos mil galones para hidratar a las personas, pero no tiene sentido llevar mascotas a exponerlas 12 kilómetros en un piso caliente, no lleven armas, ni bicicleta, ni motos ni carro", comentó a Blu Radio el secretario de Gestión del Riesgo, Rodrigo Zamorano.

Lea también: Residentes de San Fernando protestaron por ruido e invasión del espacio público en el sector



"Es importante aclarar que todo niño mayor de cuatro años que vaya a ascender al cerro debe estar acompañado de un tutor, padre de familia o alguien que pueda asumir la responsabilidad", dijeron las autoridades.



Según explicaron las autoridades, el único lugar autorizado para subir al Cerro de las Tres Cruces será por la vía de Chipichape, por lo cual, indicaron que después de la 1:00 p.m. no se permitirá el ascenso a este lugar y tampoco se va a permitir el ascenso por el sector de Montebello para evitar situaciones de riesgo.