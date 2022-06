Concejo de Cali pide más obras para mitigación del invierno, ¿qué responde la Alcaldía?

Una respuesta más contundente en materia de acciones e inversiones para mitigar el impacto del invierno en Cali y la zona rural pidieron este martes los concejales de la ciudad, en medio de un debate de control político a la Administración Distrital.



Esto porque las intensas lluvias que han caído en la ciudad no solo han provocado inundaciones, sino que también han dejado vías colapsadas, viviendas en riesgo por derrumbes, entre otras emergencias.



La misma Secretaría de Gestión del Riesgo informó que, en lo corrido del año, han atendido 346 emergencias y 343 reportes de situaciones por las lluvias, estas últimas relacionadas con consecuencias de vendavales, inundaciones y derrumbes. Concejales como Roberto Rodríguez y Tania Fernández aseguraron que en cada temporada invernal el panorama es repetitivo y la Alcaldía presenta las mismas excusas sin tener un plan efectivo que impida, por ejemplo, las inundaciones.



“En las comunas 1, 2, 18 y 20, a pesar de las obras de mitigación que hace el Fondo Nacional de Adaptación y la Alcaldía, y pese a que desde Emcali se informa que se hace limpieza a los sumideros, persisten las inundaciones en las zonas de Chipichape, el Distrito de Aguablanca y parte del sur de la ciudad”, advirtió la concejal Fernández.



Por eso, el cabildante Roberto Rodríguez aseguró que se requiere más planeación, que se proyecte la ciudad hacia el futuro o que la Administración informe “si es que no es posible o no hay soluciones para evitar las inundaciones”.



Lea además: Crecen las quejas por mala atención en salud en Cali: citas y medicamentos, los mayores 'dolores de cabeza'



Según Gestión del Riesgo, desde el 2011, cada año aumentan las emergencias por lluvias en un 10 %, especialmente en la zona de ladera. Por esta razón, a la fecha se han ejecutado más de 180 obras de mitigación en varios sectores vulnerables. Pese a esto, los concejales consideran que falta planeación, articulación y toma de decisiones por parte de la Alcaldía.



Para la concejal Ana Leidy Erazo, la Secretaría de Gestión del Riesgo responde a las emergencias de manera reactiva, pero no a través de un plan preventivo. “A todo ello debemos decir que los Poai (Plan Operativo Anual de Inversiones) apenas comienzan a aterrizarse para ejecuciones, sin embargo, las obras de mitigación se hacen de forma tardía. Pero otros organismos, como Vivienda, solo ofrecen subsidios que no resuelven la problemática que trae la ola invernal”, sostuvo.



En este sentido, el concejal Fernando Tamayo coincidió en asegurar que la situación de emergencia en Cali demanda soluciones definitivas porque, por ejemplo, “siguen diciendo que no hacen las obras de mitigación en la ladera con el ‘cuentazo’ de que los van a reubicar, pero, según esto no es cierto porque desborda la capacidad de la Administración, al ser más del 70 % los habitantes que tendrían que trasladar”.



Asimismo, el concejal Terry Hurtado Gómez consideró vital adaptar la infraestructura de la ciudad a este tipo de fenómenos, especialmente el alcantarillado. Por eso, Hurtado advierte que es una obligación de la Secretaría de Gestión del Riesgo reclamar las obras que devuelvan el orden y generen tranquilidad como se hizo con el dique del río Cauca.



Lea aquí: Preocupante panorama: 40 colegios de Cali sufren deterioro en su estructura



“Es hora de decirle a organismos como Movilidad y el Dagma que deben prevenir la saturación y la colmatación en ductos y canales, reducir el uso del parque automotor. Sin temores. Es hora de mitigar, pero si los que deben intervenir no lo hacen, simplemente nos quedaremos atendiendo emergencias”, sostuvo Hurtado Gómez.

¿Qué dice la Administración?

Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo de Cali, resaltó que en la zona de ladera se han hecho inversiones por $ 5 mil millones en infraestructura, a través de 69 obras. Además, para el año 2022 están previstos 115 proyectos de mitigación adicionales. El funcionario también aclaró que la ciudad ha hecho grandes avances en términos de reducir los riesgos, por ejemplo, con el jarillón del río Cauca, que ya es 93 % sismorresistente.



“Esta es una de las obras más importantes que se han hecho, con una inversión de $ 900.000 millones por parte del Fondo de Adaptación y la Alcaldía”, dijo. Otra de las acciones emprendidas por la Administración, dijo Zamorano, es la implementación del sistema de alertas tempranas en la ciudad, con la participación de la comunidad. Aún así, dijo que en Cali existen 61 amenazas por inundaciones, de las cuales 49 son mitigables.



Lea también: Personería de Cali destituyó e inhabilitó por 13 años a exdirector del Dagma, Carlos Eduardo Calderón



También existen 88 amenazas por movimientos en masa, situaciones que se ven comúnmente en zonas como Siloé. Por su parte, Juan Diego Flórez, gerente general de Emcali, informó que la ciudad cuenta con 3500 kilómetros de alcantarillado entre pluvial y sanitario, 69 mil cámaras de alcantarillado y 65 mil sumideros, que atienden a los cerca de 760 mil usuarios tanto de la zona urbana como de los corregimientos de Cali.



“El 98 % del alcantarillado tiene vida útil, pero hay situaciones que afectan la red por filtraciones. Estamos hablando de 500 kilómetros, una gran parte ubicados en el centro de la ciudad y en ladera”, explicó Flórez.



Refiriéndose a obras futuras, el gerente de Emcali dijo que se están realizando los estudios para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur, la cual tendría un costo de $ 400 mil millones. Se trata de un proyecto que se piensa ejecutar en 10 años, pero que apenas está en planeación.