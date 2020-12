Concejo aprobó ampliación del objeto social de Emcali para generar nuevas fuentes de negocio

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El Concejo de Cali aprobó en mayoría el proyecto de acuerdo 044, que modifica el Acuerdo Municipal 34 de 1999, por medio del cual se autorizó la ampliación del objeto social de Emcali para generar nuevas fuentes de negocio.



Con este aval, la empresa en cabeza de Juan Diego Florez, podrá ofrecer productos relacionados con TIC's y servicios digitales, distribución de gas combustible, aseo, telefonía fija pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural.



El acuerdo, en segundo debate, tuvo 20 votos favorables contra uno negativo de la concejal Diana Rojas.



Sobre esto, el concejal ponenete, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que el Concejo hará seguimiento dos veces al año de los alcances que le da la ampliación del objeto social de Emcali.

"Los negocios en los que se incursione tendrán contabilidad por separados y no involucraran los ingresos y utilidades que arrojen los componentes de Acueducto, Energía y Telecomunicaciones vigentes", dijo.



Según el edil, la normatividad en servicios públicos cambió en los últimos años por la influencia de las nuevas tecnologías, pero Emcali en intervención no hizo ninguna acción para avanzar.



"Cambiar el objeto social le abre la posibilidad a Emcali de nuevos ingresos. Esta modificación es en fortalecimiento y nunca en detrimento de lo existente, podamos anclar negocios como el de las basura, el gas o incluso iniciativas comerciales que permite la ley y que deben hacer parte del objeto social de la compañía, para que en los próximos 30 años pueda competir o hacer parte del anclaje de nuevas propuestas, negocios y desarrollos de proyectos que le den a la empresa solidez financiera, así como tener la posibilidad de crecer en sus ingresos, sin depender solo de los negocios de telecomunicaciones, acueducto y energía como hoy ocurre”, precisó Rodríguez.



Juan Diego Florez, gerente general de Emcali, manifestó que este proyecto de acuerdo es una carta de navegación que se utilizará cuando las proyecciones de nuevos negocios den la posibilidad de anclarlos.



“Buscamos la salud financiera de Emcali y espero que en el control político que se realice podamos traer noticias favorables. Este es el resultado de un proceso concertado que tiene respaldo de las organizaciones sindicales de la compañía, de la mayoría de los concejales y de la ciudadanía”, sostuvo Florez quien de paso recordó que en julio del año 2021 Emcali cumple 90 años y será ese el momento para aflorar todo lo que aquí comienza a gestarse.



Por su parte, la Concejal Ana Erazo, indicó que Emcali fue un referente para que otras empresas del sector privado pudieran crecer a su alrededor.



“Emcali fue la empresa que hace 90 años permitió que los caleños y otros municipios contaran con agua potable, llevando desarrollo a todo nivel, desde el Distrito de Aguablanca hasta permitir el desarrollo de la central hidroeléctrica de Anchicaya”, afirmó.



Erazo también indicó que con este acuerdo Emcali tiene todas las posibilidades para ser de nuevo la primera empresa de servicios públicos del país, recuperando sus pérdidas y mejorando sus estados financieros de cara a aportar al desarrollo social de la ciudad.



Entre tanto, el Concejal Roberto Ortiz dejo como constancia la carta que envió a la Mesa Directiva del Concejo, el Senador Alexander López Maya, en la que solicita no aprobar le proyecto de acuerdo 044 por considerar que en los momentos financieros que vive la compañía no es conveniente dar ese paso entre otras cosas por:



“El despliegue de infraestructura con precarios resultados financieros y daños patrimoniales, resultante de la antigestión y marchitamiento al que se ha sometido EMCALI, desde la intervención a la fecha. La voracidad financiera de los gremios privados, al apropiarse de las fortalezas de EMCALI, para apalancar sus negocios, estratégicamente articulados desde la Junta Directiva de la empresa en asocio con las alcaldía y en las últimas administraciones con el aval de la dirigencia sindical”, dice apartes del comunicado del Senador López.



Asimismo, el documento del Senador, advierte que al 31 de octubre del 2020 Emcali, reporta utilidades por tan solo 89.866 millones de pesos, margen muy precario en relación con sus activos de 7.32 billones de pesos, lo que representa un 0,06 % de estos. Por ejemplo, Telecomunicaciones llega a un detrimento patrimonial por $502.895 millones entre los años 2015 y 2019.



Por último, la carta del Senador López, recuerda “que los otros servicios han tenido unas utilidades precarias, acueducto con activos de $1.64 billones reporta utilidades de 42.366 millones de pesos, alcantarillado con $2.85 billones de activos reporta utilidades de 42.829 millones de pesos y energía con activos de $2.21 billones, reportó utilidades de 74.085 millones de pesos".



"Es preciso indicar que los ingresos crecieron, no por la eficiencia operacional, sino por incremento de las tarifas. En el último periodo la inversión solo alcanzó los $215.344 millones de pesos. La utilidad operacional en el 2019 fue de $224.532 millones y a octubre de 2020 es de $184,041 millones, es decir una utilidad operacional inferior en $40.000 millones. La utilidad no operacional también se reduce a $138.196 millones en referencia al 2019 que estuvo en el orden de los $203.306 millones."



"El resultado del periodo 2019 fue de $156.288 millones a octubre es de $89,866 millones”.



En esa línea se encuentra la concejal Diana Rojas, quien votó en contra y aseveró que aprobar el proyecto de acuerdo 044 sin conocer los estudios que demuestren la viabilidad de la ampliación del objeto social, no es conveniente.



“En cualquier empresa pública o privada se necesita saber cómo competir en el mercado. No es claro como sería el beneficio de la ciudad o de la compañía, porque el proyecto carece de estudios previos técnicos que viabilicen la propuesta, de ahí que no hay certeza que Emcali podría vincularse de manera acertiva a los nuevos negocios, tampoco se puede permitir que Emcali sea un intermediario como ocurrió con el alumbrado”, indicó.



Por otro lado, el primer Vicepresidente del Concejo, Roberto Rodríguez cuestionó la antigestión que tuvieron las Administraciones de Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage, en negocios que no fueron fructíferos para Emcali y de los que dan cuenta los órganos de control dada la postración en que se sumió a la entidad.

"Hoy hay 40 hallazgos fiscales, 24 penales, 10 sancionatorios, para un total de 457 investigaciones, que ascienden a $380 mil millones en detrimento patrimonial. No podemos continuar en esta senda donde costos y gastos crecen y se pagan vía tarifa", afirmó.