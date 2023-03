Concejales de Cali condenaron recientes abusos contra mujeres y niñas en la ciudad

Desde el Concejo de Cali mostraron su fuerte rechazo ante los recientes casos de abuso contra las mujeres y niños de la ciudad y pidieron a las autoridades tomar mayores cartas en el asunto a fin de evitar que se sigan presentando.



Del llamado de atención hicieron parte Natalia Lasso, Ana Erazo, Terry Hurtado, Carlos Arias y Roberto Rodríguez.



La concejal Natalia Lasso, por ejemplo, sostuvo que tiene gran preocupación por los hechos de violencia ocurridos esta semana. “Hace pocos días aquí en esta plenaria la mamá de Karen, de 13 años, vino a denunciar la desaparición de esta menor que sigue sin regresar a su casa allí en Siloé. Hace dos días una menor era acosada por un pervertido en el transporte masivo MÍO. Y ayer se denuncia que una niña de tan solo 9 años era abusada sexualmente en su casa, con el beneplácito de sus padres o cuidadores”, dijo Lasso.



La cabildante manifestó que todo lo sucedido debe servir para reflexionar sobre cuál es el tipo de sociedad que se le está dejando a las próximas generaciones y enfatizó que las acciones del gobierno municipal tienen que ir más allá de pintar murales o vestirse de violeta.



“Aquí en Cali no se respeta lo fundamental, que son los niños. Niñas desaparecidas, acosadas y abusadas, esto nos lleva a afirmar que hay una emergencia en la ciudad por la niñez”, agregó.

Los funcionarios del Concejo también pidieron que se endurezcan las penas para los victimarios de delitos como el abuso a mujeres y niños.

La concejal Ana Erazo, por su parte, cuestionó que los casos en los que los hombres se sobrepasan con las mujeres ocurren todos los días, y que a la Alcaldía no le interesa acabar con las violencias de género que se presentan en la ciudad. “Seguimos viviendo en una ciudad insegura y que es cruel con las mujeres”, dijo.



De igual manera, se recordó que la infancia en Cali se encuentra en condición de vulnerabilidad en muchos lugares, no solo en las calles o en sus hogares, sino también en las instituciones de educación, por lo que hay que mantenerse alertas.



“A diferencia de las niñas o mujeres que están en la calle, las estudiantes en riesgo están bajo el cuidado de docentes, administrativos y el organismo competente, sin embargo, no se toman medidas para prevenir estos casos y por el contrario la secretaría de Educación Distrital mantiene vigente un decreto que protege más el victimario que a la estudiante afectada”, criticó el concejal Terry Hurtado.