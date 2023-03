Concejales criticaron proceso para nombrar jefes de los Centros de Atención Local en Cali

Los concejales de Cali hicieron nuevos cuestionamientos a la Administración Distrital, esta vez por cuenta de un proceso con el que se busca nombrar ocho jefes para los Centros de Atención Local Integrada de la ciudad, llamados ‘CALI’.



Estos serían los encargados de liderar los centros de las comunas 3, 7, 8, 12, 13, 14, 17 y 19. Las críticas fueron fundamentadas en que con el proyecto de Cali Distrito desaparecerán las comunas, y con ellas, estos centros, por lo que, en caso de que la iniciativa sea aprobada en el Concejo, estos nombramientos ya no serían necesarios.



“Esa figura de jefe de CALI es una figura obsoleta, puesto que hoy todo se mueve vía tecnológica y de cara a las localidades que propone la figura de Cali Distrito, habría que pensar en cuál es la razón de esos centros de atención y para qué crear una burocracia que hoy es innecesaria”, sostuvo Juan Manuel Chicango.



Durante el debate también se conoció que quienes están en los CALI como jefes están sindicalizados y que estos ochos CALI han operado sin jefe durante varios años.



Lea también: A no dejar el paraguas: ¿Por qué continuarán las lluvias en Cali durante los próximos días?



Según el concejal, un jefe de estos le cuesta a la Administración $120 millones al año, costo que supera los $1000 millones si se tiene en cuenta que son ocho puestos. “Con ese nombramiento no solucionamos las problemáticas que tienen los territorios. Sería más un problema para la Administración porque una vez nombrados esos funcionarios, se pueden sindicalizar y en vez de darle soluciones a los problemas en las comunas, los vamos a aumentar”, argumentó Chicango.



Ante este cuestionamiento, Mónica Jiménez, secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, encargada del proceso de convocatoria de las ocho comunas, explicó que son 23 cargos los que existen actualmente y que solo se quiere completar las vacantes.



Sin embargo, los concejales aseguraron una vez más que esto no es necesario. “Hoy lo que tenemos es que velar por no afectar más el presupuesto participativo en las comunas, respetando el derecho de los ediles en los territorios, sin caer en politiquería porque estamos en época electoral”, afirmó la concejal Alexandra Hernández.



Le puede interesar: Esta es la billonaria deuda con la que quedará Cali luego del mandato de Jorge Iván Ospina



Por su parte, Ana Erazo indicó que estos centros de atención hoy ya no prestan ningún servicio a la ciudadanía y solo son nichos para la politiquería. Algo similar manifestó Carlos Pinilla Malo, sumado a la “incoherencia” de realizar este proceso a la par del estudio del proyecto para dividir a Cali en localidades: “¿Cómo se puede entender ese mensaje tan confuso? Nombrar directores de los CALI, independientemente de lo que opine el Concejo. Yo no me como ese cuento, lo que veo es un proceso politiquero de última hora que no trae cambios a la ciudad”.



Una alternativa a la situación planteó el cabildante Juan Martín Bravo. Él propuso que se busque en la planta de cargos del Municipio quiénes puedan ser esos jefes, vía encargo o vía provisionalidad, mientras se trámite el proyecto de Cali Distrito.