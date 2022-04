Concejales critican propuesta de Ospina sobre incluir guarderías en estaciones del MÍO

Tras la propuesta hecha por el alcalde Jorge Iván Ospina de incluir guarderías en las estaciones del MÍO, varios concejales criticaron la idea y manifestaron que estás no cumplen con las condiciones para emplear este tipo de funciones.



Entre los nuevos servicios que había sugerido el mandatario, está incluir un área comercial, un laboratorio de innovación digital, servicios de Emcali y cajeros.



"Cada una de las estaciones del MIO va a tener más de un servicio a parte del trasporte, incluso, hemos pensado hasta la oportunidad de una guardería", precisó Ospina.

🗣 “Las estaciones del MIO serán diversificadas. Queremos que tengan otros contenidos: oficinas de @EMCALIoficial, centros de ciencia y tecnología, áreas comerciales y de servicios.” @JorgeIvanOspina alcalde de Cali en la visita a la Terminal Calipso @METROCALI.#TeQueremosCali pic.twitter.com/L9RAI7K8Bp — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) April 5, 2022



Frente a esta propuesta, varios concejales de Cali indicaron que las estaciones del MÍO no cumplen con las condiciones para brindar un servicios, como es el de un jardín infantil.



"Metro Cali debe dedicarse a movilizar personas y a prestar un buen servicio de transporte y, hoy, los ciudadanos nos están sintiendo que se lleve a cabo", expresó el concejal, Juan Martín Bravo.



Asimismo, indicó que "de las guarderías se debe encargar la Secretaría de Bienestar Social, pero que Metro Cali busque cómo mejorar el servicio, cómo terminar de construir las estaciones y cómo cubrir el déficit financiero. Pero que no se salgan de la idea de negocio, que es movilizar ciudadanos".



Por su parte, el concejal de Cali, Roberto Rodríguez, dijo que "hay que recordar que las estaciones no fueron construidas para ser guarderías ni nada por el estilo, ellas cumplen una función especial para atender pasajeros



El concejal Bravo aclaró que aunque las estaciones fueron construidas para albergar gente y para que ellos puedan tener un buen servicio de transporte, también se pueden generar ideas de rentabilización.



"Que pongan cajeros, que alquilen una parte de la estación para colocar un 'Gane' u otros servicios que sean paralelos, ese tipo de ideas son bienvenidas, porque eso le genera rentabilidad a las estaciones. Si Metro Cali quiere nuevas fuentes de ingreso, que explote más el tema publicitario de los buses y las estaciones", añadió el Cabildante.



Sin embargo, insistió que no comparte la idea de incluir un jardín infantil, debido a que no hay garantías de seguridad para los niños.