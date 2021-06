Concejal denuncia que agentes deben "pedir permiso" para regular tráfico en Cali

Álvaro José Carvajal Vidarte

El concejal de Cali por el Partido Conservador, Juan Martín Bravo, denunció este martes a través de su cuenta de Twitter que en algunos puntos de la ciudad los agentes de tránsito deben "pedir permiso" a civiles para adelantar labores de regulación.



Según Bravo, "los agentes tienen que pedir permisos a personas que dicen ser de 'primera línea' para prestar el servicio de regulación en más de 11 puntos críticos de movilidad".



El cabildante, que tildó la situación de "inaceptable", señaló que entre estos puntos se encuentran los sectores de La Luna, la 23 con 23, el puente de los Mil Días, Sameco, Puerto Rellena, la Calle 5 con carreras 80 y 94, la Calle 13 con Carrera 100 y tres puntos en Siloé (Calle 1 con 39, Calle 1 con 42 y Calle 1 con 52).

Cabe recordar que en estos puntos se han registrado bloqueos y disturbios desde el pasado 28 de abril, en el marco de las manifestaciones del Paro Nacional.



Los semáforos ubicados en las intersecciones viales fueron vandalizados y la administración municipal aún se encuentra en proceso de restablecerlos.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, rechazó por su parte las afirmaciones del concejal Bravo.



"Inaceptables, concejal Juan Martín Bravo, son sus declaraciones donde indica que la secretaría de Movilidad tiene que 'pedir permiso' para hacer la regulación en ciertos puntos de la ciudad", dijo Vallejo.



Agregó: "por ejemplo, usted indica en su comunicado el punto de La Luna. En estos momentos, la secretaría de Movilidad, desde las 6:00 a.m., tiene agentes en ese lugar, y con el acompañamiento de nuestra fuerza pública, del Ejército y la Policía, hacemos presencia".

El funcionario admitió que se han presentado casos de intimidación y agresión a los agentes de tránsito, pero aseguró que la secretaría hace "todo lo posible" por garantizar el servicio en las intersecciones que mencionó el concejal.



"Reprocho y estoy en completo desacuerdo con sus declaraciones lo único que hacen es fomentar la desinformación y continuar dividiendo más a Cali en el momento en que tenemos que estar todos más unidos, trabajando por ella", puntualizó el secretario.



El concejal respondió a través de Twitter a la secretaría de Movilidad: "les reitero, en varios puntos NO les permiten y no los culpo porque tristemente no hay garantías de seguridad para los agentes. ¡Saludos!"