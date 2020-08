Concejal denuncia nuevas irregularidades en entrega de mercados por crisis covid-19

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Dos contratos destinados para la entrega de mercados en las comunidades más vulnerables están bajo la mira del Concejo de Cali por presuntos sobrecostos.



Según la denuncia realizada por el concejal Juan Martín Bravo, la Alcaldía de Cali gastó $383.418.000 en un contrato con la empresa LitoValle Cali S.A.S para empaques en los que se entregaron los mercados.



El documento, con fecha del 26 de marzo, da cuenta que se adquirieron 50.000 cajas para empaque de mercados, 50.000 adhesivos con la imagen institucional de la Alcaldía, 50.000 flayers tipo plegables y 200.000 calcomanías de la campaña denominada #LaVacunaEstaEnTusManos.

"Logramos conocer que la Alcaldía gastó cerca de 400 millones de pesos para comprar las cajas en las que iban empacados los mercados", manifestó.

En el contrato se puede apreciar que se adquirieron dos referencias de cajas, una tenía un valor de $4.950 pesos y otra de $6.900 pesos. Con respecto a los adhesivos, el costo era $1.077 pesos cada uno.

De acuerdo con el cabildante, estas cajas tienen un valor comercial de $2.500 pesos, ya que no cuentan con cualidades especificas y de ahí nace la duda de un posible sobrecosto en el contrato.



El funcionario le comentó a El País que la adquisición de los adhesivos tiene tintes políticos y que ese dinero pudo usarse para comprar más mercados y ayudar a más personas.



"No tiene sentido gastarse 1070 pesos en una stiker, obviamente así no duele, pero si sumas el valor total entonces hablamos de que ese dinero pudo servir para comprar más mercados y tener mayor cobertura", indicó.

Presuntas irregularidades con la logística

Adicional a esto, Bravo denuncia que hay un segundo contrato con presuntas irregularidades en el costo del mismo.

Se trata de un contrato entre la Alcaldía y la Unión Temporal Emergencia Covid-19-2020, por concepto de la presentación del servicio logístico para el cargue, transporte, descargue y distribución de ayudas para los sectores más vulnerables de la ciudad.



El valor de este contrato fue de $3.900.985.648 pesos para entregar y distribuir 90.000 mercados ($27.528 c/u) y 98.400 bonos ($4.567 c/u) para la atención de la emergencia.



Teniendo en cuenta esto, en total, la entrega de cada mercado tuvo un valor de $33.608 pesos, casi "el doble que en Barranquilla y el triple que en Medellín", según el edil.



Bravo comentó que ya tramitó un derecho de petición para que se detallen las razones de los presuntos sobrecostos generados en dichos contratos.



Finalmente, el concejal hizo un llamado a la Alcaldía para que se utilicen de una mejor manera los recursos y así se puedan apoyar a muchos caleños en esta pandemia.

"Para mí es inaudito ese valor, con esto se hubiera podido comprar más mercados, permitiéndole llegar a más personas, que hoy tanto lo requieren en esta pandemia. El llamado es a que se hagan las cosas bien y se efectúen de la manera más correcta y en especial que se trabaje con mayor austeridad", afirmó.



El País consultó con la Alcaldía de Cali, pero por el momento no se han pronunciado sobre esta denuncia.