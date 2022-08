Concejal de Cali denuncia irregularidades en la contratación de la Feria de Cali 2021

La Feria de Cali 2021 continúa siendo polémica siete meses después de haber culminado. Luego de críticas por demoras en los pagos, el no contar con Grupo Niche en uno de sus eventos, ahora se le suma la denuncia de proveedores, contratistas y artistas por el no pago de sus servicios prestados.



Aunque la Secretaría de Cultura desembolsó la primera mitad de los $10.784.313.725 en los que consistió su aporte para este evento, surgen dudas sobre la administración de los recursos ejecutada por Corfecali.



“En la Feria de Cali 2021 se volvieron a presentar problemas con la contratación. En el informe de la interventoría realizada por la Universidad del Valle se revisaron 1053 contratos, de los cuales 620 no cumplieron los requisitos de ley para la contratación que rigen a Corfecali. Por ejemplo, contrataron sin pólizas y no hay informes de ejecución de las actividades”, expresó Juan Martín Bravo, concejal denunciante.



De acuerdo con el informe de interventoría, se evidenció la inexistencia de soportes de varias actividades que estaban a cargo de Corfecali, entidad que se comprometió a aportar $1.082.679.484 como parte del acuerdo interadministrativo firmado con la Secretaría de Cultura de Cali, lo que indica que no se realizaron y que esta habría incumplido.

La interventoría será la encargada de autorizar el pago de los recursos faltantes por parte de la Secretaría de Cultura de la ciudad, ante las inconsistencias evidenciadas no se ha dado viabilidad a dichos pagos.



Mientras tanto, las personas que prestaron sus servicios siguen esperando que les salden las deudas pendientes.



“En este caso surgen muchos interrogantes: ¿Qué hizo Corfecali con la mitad del dinero que le giró la Secretaría de Cultura en diciembre? ¿Qué seguimientos, control y acciones está llevando a cabo la Secretaría de Cultura en atención a los pronunciamientos de la interventoría, teniendo en cuenta su responsabilidad solidaria? La Contraloría también ha encontrado irregularidades en este convenio interadministrativo, que se conocerán en el informe final”, puntualizó el concejal Bravo.



Un ejemplo de las inconsistencias preliminares en la contratación de la Feria de Cali 2021 se desprende de un contrato de $350.000.000 para el alquiler del sonido del Salsódromo. En este caso no se expidieron pólizas de cumplimiento ni de responsabilidad civil extracontractual, entre otras. También hubo ausencia del lleno de requisitos formales al momento de la contratación tales como el acta de inicio, antecedentes judiciales y cotizaciones a más de dos proveedores.