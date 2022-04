Con un año de retraso y en medio de dudas, empezará a operar el Fondo Solidario para reactivar a Cali

El Fondo Solidario, con el que la Alcaldía de Cali busca reactivar la economía, empezaría a operar un año después de haber sido aprobado por el Concejo. Es decir, en el mes de junio, una situación que ha puesto en alerta al sector empresarial, que señala que la estrategia debió implementarse desde mucho antes y más si así lo demandaban los impactos tanto de la pandemia como del paro.



El anuncio del cronograma fue hecho por la secretaria de Desarrollo Económico, Liliana Sierra, quien además indicó que el proceso de postulación para los posibles operadores culminó ayer.



“El contrato, de acuerdo con el cronograma del Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), será adjudicado el 2 de mayo de este año, esto debido a la demora que supone que la Semana Santa sean días no hábiles para los cronogramas de contratación”, dijo Sierra.



Hay que recordar que este es un proyecto que surgió para otorgar créditos a grandes y pequeñas empresas de la ciudad, para que con ellos puedan superar las dificultades generadas por la llegada de la pandemia y también el estallido del paro nacional.

“Hemos pronosticado que más o menos en junio de este año podremos entregar el primer crédito a un beneficiario, esto teniendo en cuenta que hay que surtir un proceso para legalizar el contrato y para poner en marcha todo el andamiaje financiero. Además, para que el operador pueda realizar la convocatoria y calificación de los usuarios, el cual es un proceso obligatorio”, explicó Sierra.

¿Ya es tarde?



El director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, Edwin Maldonado, expresó que entiende que han existido dificultades en la estructuración del Fondo Solidario, pero que se necesitan soluciones urgentes.



“Tal como van las cosas el Fondo llegaría tarde, porque ya muchas empresas lastimosamente están en otro nivel de necesidad, ya que en este momento estamos en una situación en que las compañías que ya quebraron no tienen salvación, entonces se necesitan incluso recursos mayores a los contemplados”, recalcó Maldonado.



De acuerdo con algunos concejales de la ciudad, el monto que será destinado para los beneficiarios es otro aspecto que no está del todo claro, debido a que inicialmente se había estipulado que serían alrededor de $30.000 millones, pero esta cifra ha tenido ciertas variaciones.



“Una de las mentiras del alcalde Ospina es que no son ni $50.000 ni $30.000 millones, sino que serán solo $20.000 millones para el Fondo Solidario”, dijo la concejal Diana Rojas.

La secretaria de Desarrollo Económico, Liliana Sierra, indicó que el Fondo Solidario no alcanzará a beneficiar a la todas las empresas afectadas.

Por su parte, el también cabildante Fernando Tamayo opinó que este es el proyecto que sería insignia de la Secretaría de Desarrollo, pero que ante las demoras la actual Secretaria debería dejar el cargo.



“La Administración nos presentó el proyecto con un mensaje de urgencia, dada la crisis de la economía caleña por la pandemia, lo aprobamos con la promesa que en julio de 2021 operaría, pero esta es una historia de fracaso”, afirmó.



Por lo anterior, la secretaria de Desarrollo Económico, Liliana Sierra, finalizó diciendo que ella llegó “a la Secretaría en la última semana de octubre del 2021, por lo que desde noviembre empecé a trabajar arduamente en el Fondo, y es gracias a esto que logramos que en marzo se publicara la licitación, y eso que estoy como encargada, aún no estoy fija”.

Líneas de crédito del Fondo Solidario



Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, este programa tendrá tres opciones de créditos:



Microcréditos: Se entregarán como un instrumento de formalización, generación de empleo e instrumento para combatir el 'gota a gota'.

Capital Trabajo: Compra de inventario, materia prima y/o insumos, pago de nómina y pago de proveedores.

Capital Semilla: Entrega de insumos.