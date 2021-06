Regreso a clases en Cali: el Secretario de Educación explica cómo será

Natalia Moreno Quintero

Desde que asumió el cargo de Secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis prefiere que se refieran a él como “profesor”. Ya sea en la oficina de trabajo o por fuera de ella. En entrevista con El País, Lenis hace un recuento de cómo se prepara Cali para el retorno a la presencialidad en los colegios y cómo el paro ha afectado las dinámicas educativas de la ciudad.



Además, da a conocer cómo se piensa replantear el proyecto de la Universidad Distrital, que en su momento se anunció su construcción en el oriente Cali.

Fecode anunció que desde este martes 15 de junio iban a regresar a clases presenciales. ¿Cómo se está preparando Cali para ese retorno?

​

Cali ha establecido un plan de acción que consiste en escuchar a las comunidades educativas, escuchar a los rectores, coordinadores, a los profesores, padres de familias y estudiantes. La comunidad se encuentra ávida de regresar a clases. La escuela se hace en el ejercicio del diálogo directo, del gesto, de la mirada, del encuentro, nos parece que eso integraliza el derecho a la educación. Tenemos una estrategia fundamental y es que los maestros y maestras estén vacunados. Entre hoy (este martes) y este miércoles se reunirá el gremio educativo para definir cuándo regresa cada institución. Algunos tendrán la posibilidad de hacerlo esta semana y el resto la entrante. Los privados, en cambio, regresarán después de vacaciones en septiembre.



¿Pero sería un regreso de todos los colegios? Eso es porque uno se pregunta cuántos tienen la capacidad de cumplir los protocolos de bioseguridad…

​

Hoy todos las instituciones tienen los elementos de bioseguridad, pero la única situación es llegar al 100 % de la educación, y eso le genera tranquilidad, porque hay un tema de miedos, de toda la información que circula en redes sociales. Estos diálogos son para generar y recoger inquietudes.



¿Pero qué hay de esos colegios que tienen sobrepoblación y les resulta difícil cumplir con el distanciamiento?

​

La idea es que podamos regresar ojalá al 100 % y, si hay casos especiales que haya que ser revisados, los vamos a revisar. Vamos a hacer una estrategia alterna, construida desde adentro, construida desde las comunidades: quiero resaltar que el ejercicio educativo se integraliza cuando las comunidades tienen la comprensión de lo que significa regresar a clases: o sea protección de seguridad alimentaria, la salud mental, el afecto, el encuentro con sus amigos.



¿Qué le diría a los padres de familia que se resisten a enviar a sus hijos incluso en esas condiciones de plena vacunación de los maestros?

​

Les diría que los sucesos que tienen hoy son especies de ciclos y la humanidad ha tenido aprendizajes: los invito a que busquemos ese espacio de encuentro, porque la educación no solo es conocimiento, sino también sensibilidades, y eso se gana en el relacionamiento con el otro. Puede ser que se genere una brecha y un distanciamiento y una especie de abismo educativo si uno no va al colegio. La escuela es un espacio seguro: en 2020 apenas tuvimos tres conglomerados (cuando hay más de dos personas contagiadas en una misma institución). Y en lo corrido del 2021 solo hemos registrado cinco conglomerados con un total de once contagiados. O sea, apenas 11 infectados con covid de las más 60.000 personas en alternancia.



¿Esa presencialidad significa decirle adiós a la virtualidad?

​

No, significa que ya no es la prioridad. Significa que nos damos un respiro, porque hay una especie de polución digital, que también contamina, eso se obnubila, se sesga, te encierra. La virtualidad es algo complementario, estará siempre al servicio, nos servirá para que se conecten con las grandes bibliotecas del mundo, pero esa no es la única forma de educarse.



¿Cuál es la certidumbre del regreso a clases si se vuelven a retomar los paros por parte de Fecode?

​

La Federación también recoge unos estudios, en donde también han revisado en algunas instituciones que las condiciones son difíciles, pues son zonas de altísimo riesgo para los niños por conflicto armado o de difícil acceso. Pero Cali no tiene esa situación. En los ejercicios uno nunca puede negarse a otros entendimientos, por lo que he llamado a los líderes sindicales para establecer consensos.



¿Qué tipo de consensos?



Uno, que le apostemos al mejoramiento de la calidad. Dos, tener programas que sirvan en empleabilidad, innovación y emprendimiento. Tres, contar con una educación que le garantice mayor equidad a los estudiantes. Y cuatro, desarrollar proyectos particulares de corte étnico para integrar las comunidades afrodescendiente e indígenas, o sea etnoeducación.



¿Cómo avanza la vacunación de los profesores?

​

Hasta el 9 de junio, había 20.418 vacunados (7659 de colegios públicos y 12.759 de privados). Los profesores han entendido que es un proceso de protección, que no es que le genere 100 % de la seguridad pero que sí los previene del alto riesgo de la enfermedad. Hay que poner la escuela en primera línea de la sociedad.

Le puede interesar: "Decreto era para el diálogo, no legalizaba bloqueos": Alcalde sobre orden de juzgado

En un mes ustedes planean anunciar un pacto por la calidad educativa. ¿En qué consiste ese proyecto?

​

El pacto por la calidad educativa significa el compromiso de doble vía: de lo que yo recibo, ¿qué voy a dar? Eso implica que los rectores firmen un documento, que queda visible en la institución, para comprometerse en unas metas. Las más importantes son que no tengamos deserción, mejorar en la relación número de computadores por estudiante, fortalecer la alimentación escolar y tener mejores resultados en las Pruebas Saber 11.



Hay cierta preocupación de que haya aumentado la deserción durante el 2020, ¿cuál es el panorama actual?

​

Según cifras del 2020, el total de estudiantes matriculados desde preescolar a educación media en Cali es de 338.279, es decir, un aumento de 8378 respecto al año anterior. Sin embargo, sí ha habido un descenso en el servicio público contratado, cuando hubo una baja de 2503 estudiantes respecto a los 61.241 del 2019. Aquí tenemos un gran reto: tratar de que los niños regresen a donde les corresponde, pero que no solo regresen a la parte estructural y formal, pues también necesitan otros programas de emprendimiento, de innovación, culturales y deportivos.

“Hay que cambiar la naturaleza de la educación y eso implica que esté presente en el día a día, en la cultura, en la ciudadanía, en ayudar al otro”. José Darwin Lenis Secretario de Educación de Cali

Cambiemos de tema: ¿cómo el paro ha afectado las dinámicas de enseñanza en la ciudad?

​

Tiene impactos positivos y otros no tanto. Primero, la valoración que se le da a la escuela durante las manifestaciones, al trabajo que hacen los educadores y el sentido y valor de la educación. Y en lo negativo, pensaría que es perdernos el encuentro con los otros: eso frena un fenómeno de unión. Los temas de seguridad y el tercer pico también frenaron que los estudiantes se sientan seguros dirigiéndose desde su casa a las escuelas.



Pero también es evidente que debido al desabastecimiento de comida hace algunas semanas, el Programa de Alimentación Escolar también se vio afectado…

​

Sí, pero ya en este momento están llegando esas ayudas alimentarias: se cuantifican a través de los consejos directivos de los colegios y los padres de familia recogen los paquetes en las instituciones.



En su presentación como Secretario de Educación, el alcalde Jorge Iván Ospina afirmó que era esencial crear oportunidades a los jóvenes en la educación superior…

​

La primera tarea es llamar a los rectores para que se establezca un descuento en la matrícula o matrícula cero, además de hacer un proceso articulador, por ejemplo, si yo soy de un colegio deportivo podría tener un convenio con la Escuela Nacional del Deporte. Los muchachos están pidiendo oportunidades no solo formales, sino también cursos específicos que pueden ser de salsa, DJ, programadores, gastronomía, barberos… son programas que en los barrios generan oportunidades a los estudiantes y la escuela debe leer esa realidad.



Uno de los reclamos principales de los jóvenes durante el paro es la falta de oportunidades laborales. ¿Cómo responder a ese llamado desde la educación?

​

Nosotros tenemos dos ideas. La primera es contar con 1000 cupos universitarios totalmente gratuitos a través de un fondo, y que los estudiantes no tengan deudas después de graduarse; los criterios deben construirse con ellos de acuerdo a sus necesidades. Y la otra idea es crear otros 1000 cupos para que los jóvenes graduados empiecen a laborar en empresas para posibilitar sus primeros empleos.



Secretario, un tema del que se ha hablado poco o nada en lo corrido de este año es la Universidad en el Distrito de Aguablanca. ¿Qué fue de ese proyecto? ¿Acaso está en el aire?

​

Hay dos opciones al respecto de ese proyecto movilizador. Primero, articular lo que ya tenemos en programas de educación superior con las instituciones José Camacho, el Instituto Popular de Cultura o Intenalco, por poner algunos ejemplos, porque también hay unos temas administrativos que nos dicen que crear una universidad no es tan fácil, es algo que incluso debe pasar por el Congreso. Y la otra opción es construir la nueva universidad, que es algo que nos tomaría concluir esta y la siguiente administración.

Nuevos protocolos

Según la nueva Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud, en las instituciones habrá algunos cambios en los protocolos de bioseguridad contra el covid. Estos son:

En las aulas el distanciamiento debe de ser de un metro entre los alumnos, lo que a su vez determinará el aforo dentro de estos espacios.

Se elimina la toma de temperatura y la desinfección de la suela de los zapatos al ser medidas no efectivas para prevenir el contagio.

El uso del tapabocas será permanente.

Las puertas y ventanas se deben mantener abiertas para permitir una ventilación constante.

Alternancia en el Valle

Desde este martes se convocó el regreso a clases bajo el modelo de alternancia e los colegios públicos de 34 municipios del Valle del Cauca.



De acuerdo con la Gobernación, se realizó la convocatoria al regreso a clases, debido al avance en el proceso de vacunación del sector educativo, en el Valle están dadas las condiciones para que el proceso educativo tenga un retorno gradual, seguro y progresivo.