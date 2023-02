¿Cómo pagará Metrocali a sus acreedores?  Persisten dudas sobre el futuro del MÍO, pese a acuerdo

Concejales y líderes de la ciudad celebraron el acuerdo que logró Metrocali con sus acreedores, alejando el fantasma de una posible liquidación de esta empresa, que administra el sistema de transporte masivo de Cali.



Sin embargo, aún quedan dudas sobre el futuro del MÍO porque siguen pendientes las deudas con los operadores y el desarrollo del proyecto de acuerdo 180 que debe discutirse este mes en el Concejo. Esta iniciativa busca recursos, vía impuestos y tasas, para inyectarle al sistema.



El concejal Juan Martín Bravo dijo que “yo celebro que Metrocali haya llegado a un acuerdo con sus acreedores. Recordemos que en primera instancia, esta entidad está en ley de quiebra o ley de insolvencia desde el 2019, es decir, ya va a completar cinco años en esta situación. Esto de una u otra forma empieza a darle una solución para evitar una liquidación de esta entidad, ahora, me preocupa entonces cómo va a hacer la garantía para que así se puedan pagar las deudas que tiene esta entidad con varios operadores y que esto permita la mejora hacia los usuarios”, expresó Juan Martin.



Precisamente esa es una de las preocupaciones que planteó el cabildante Fernando Tamayo, quien considera que el Distrito no debe ser codeudor en este proceso.



“Lo que se va a presentar ante el Concejo que es una reestructuración del pago, no puede implicar que nosotros estamos aceptando como Alcaldía o Distrito estar vinculados al pago de obligaciones, o sea, no podemos quedar como codeudores de la deuda”, expresó el Concejal.



Agregó que la toma de esta decisión podría traer responsabilidades serias a nivel disciplinario, fiscal e incluso penal, entonces, “apoyar al sistema de transporte masivo, sí, pero no prestarnos para que nosotros terminemos siendo codeudores de una cifra millonaria. Sí permitimos eso el municipio se va a colapsar financieramente y podemos terminar en una insolvencia económica, salvar al MÍO no puede conllevar a acabar y destruir financieramente a Cali”.



Según el presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, la deuda que se tiene con los acreedores asciende a $225.000 millones, siendo Git Masivo, uno de los principales. Aseguró que dentro del acuerdo quedó un pago de $10.000 millones y la revisión del acuerdo en mayo, junio y noviembre. Dependiendo de las condiciones de Metrocali y si se cuenta con nuevos recursos, se modificaría ese pacto.



Al respecto, el representante a la Cámara por el Valle, Alejandro Campo, comentó que “yo celebro el acuerdo, quiero conocerlo, pero continuaré con la propuesta para la reunión del Ministro de Transporte, en Bogotá y una audiencia en Cali sobre el sistema de transporte masivo”.



Pero añadió que no está de acuerdo en que se pignoren $1.3 billones para la reestructuración del MÍO cuando las deudas a penas suman como $550 mil millones. “Sigo insistiendo que no es claro el proyecto de acuerdo 180 y si hay comisión de éxito para esa estructuración. Yo lo celebro pero seguimos en alerta amarilla”, dijo.