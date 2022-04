¿Cómo cambiará Cali cuando pase a Distrito Especial? Lo explica el gerente del proyecto

La propuesta del proyecto Cali Distrito Especial plantea reorganizar a la capital vallecaucana en un rango de entre 5 y 7 localidades. En las dos últimas semanas de abril terminaría el desarrollo del documento final que sería entregado al Concejo de Cali en junio de este año.



Carlos Rojas, gerente del equipo que adelanta este proyecto, manifestó que, con la división de la ciudad por localidades, buscan que el Estado esté más próximo a los problemas de la gente, los escuche atentamente y trate de formular mejores soluciones a sus problemáticas y necesidades.



¿Cómo funcionarán estas localidades?



Todo el funcionamiento está sujeto a la aprobación que dé el Concejo sobre lo que se le va a asignar a la localidad en términos de desconcentración y descentralización. Descentralización porque se le va a entregar un poder, unos recursos, una herramienta que es el Plan Local de Desarrollo y ese 10% de los ingresos corrientes del Distrito, de lo que habla la Ley 1617, se le trasladaría a las localidades para que ellos inviertan en problemas o en necesidades de su localidad.



Segundo, los ediles serán elegidos por la propia comunidad a través de una Circunscripción Electoral. Quienes quieran ser ediles tienen que cumplir con unos requisitos y haremos el trabajo con la Registraduría para que ellos queden debidamente inscritos. Ellos serán los nuevos representantes para la toma de decisiones, sobre todo para acompañar al alcalde local en su proceso de gestión.



¿De qué manera sería la nueva distribución de ciudad?



Esa tarea la está haciendo el equipo de planeación en un ejercicio de trabajo con las comunidades. Estamos haciendo estas reuniones porque cuando nosotros revisamos un poco el ejercicio que se hizo hace 3 años y llegamos a la comunidad de toda la zona rural, nos han reclamado con mucho ahínco que no está de acuerdo con una localidad que se creó en ese momento, que es la urbano-rural. De hecho, hay 4 localidades que tienen esa característica.



Al ponerla como una sola localidad tendremos más posibilidad de gestionar respuesta a estos problemas, y aquí viene un segundo elemento y es que, como se tienen que elegir ediles y la zona rural de Cali es solo el 2% de la población y el 98% restante vive en la zona urbana, seguramente cuando se den las elecciones, los que van a ser elegidos son los candidatos de la parte urbana.



Entonces, podríamos constituir la primera Localidad Especial Rural para que podamos dotarla de unas herramientas administrativas para gestionar la especificidad de los problemas de la ruralidad y que ese 10% que traslada la Alcaldía vaya a ese Fondo de Desarrollo que pueda ayudar a invertir en temas de esta localidad.



¿Cómo garantizar que esto no se convierta en más burocracia?



Es un riesgo que nosotros tenemos analizado, igual ellos van a tener la misma vigilancia de un ordenador del gasto. Aquí viene una tarea que tenemos nosotros y es el tema de los sistemas de participación ciudadana.



Nosotros hoy funcionamos con unas reglas de juego respaldadas por la ley, pero en el tema de la distritalización y si esto lo queremos llevar de una manera adecuada, entonces vamos a tener que hacer un impulso muy grande hacia una política de participación ciudadana que tenga unos criterios y que tenga una filosofía ligada a resolver los problemas de la comunidad.



Es, entonces, un riesgo que está allí, creo que va a depender mucho de que la comunidad en los barrios, debidamente organizada, también comience a construir agendas de política en su territorio.

“Una vez estén elegidos los ediles de cada localidad y los acuerdos para producir la terna, el alcalde o alcaldesa distrital posesiona a los alcaldes locales, quienes empiezan a ejercer su labor, ojalá a partir de enero o febrero del 2024”

Carlos Alberto Rojas Gerente de Cali Distrito Especial

¿Cuál es el criterio para determinar los recursos y que los barrios respondan a una localidad?

Lo de las localidades no es un tema mecánico, realmente debemos hacer una búsqueda para concitar el compromiso ciudadano y el consenso mínimo razonable en función de construir una localidad.



En lo económico, está claro que la ley nos dice que es el 10% de ingresos corrientes.



El Departamento de Hacienda está haciendo el cálculo del marco fiscal de mediano plazo que nos va a decir la proyección de ingresos y egresos de la Alcaldía en los próximos 10 años, ahora estamos en la tarea de definir cuánto es ese 10%: si son 50, 80 o 90 mil millones de pesos. La ley tiene un criterio de homogeneidad, es decir, no pueden haber localidades con 80 mil habitantes y otra con 600 mil.



En la administración anterior se definió un rango razonable; las localidades no pueden tener menos de 280 o 300 mil habitantes y no pueden tener más de 500 o 550 mil habitantes. Este dato es importante. De acuerdo al número de habitantes que hay, va ha haber una aproximación en la asignación del recurso que va a llegar a las localidades.



¿Convertirse en Distrito implica recibir más recursos de la nación?



Decir no sería la respuesta más adecuada. ¿Qué esperaríamos los que somos de las regiones y las ciudades? Que si usted le va a dar más competencias a un ente territorial, pues usted le va a dar más recursos, pero eso no sucedió en esta Ley 1617 que nos rige.



¿Qué es lo que le da la ley en el caso de la ciudad de Cali y los demás distritos en Colombia? Le da herramientas, así que sí tenemos que ser más eficientes, sí tenemos que ser más eficaces, más responsables y más disciplinados; si no sucede eso, vamos a tener problemas. La ley nos va a obligar a ser más estratégicos en la gestión de los recursos.



¿Cuáles serán las próximas dependencias en recibir competencias de Distrito?



Los cuatro organismos que entran en el próximo envión son Cultura, Turismo, Desarrollo Económico y Deportes, que son las cuatro vocacionales. Recuerden que Cali es Distrito Especial, Cultural, Deportivo, Turístico, Empresarial y de Servicios.



Estas secretarías ya están en proceso de organizarse para proyectar esas nuevas vocaciones que Cali tiene y la idea es que como una especie de locomotoras, nos tienen que jalar hacia una ciudad que tiene que pensarse sus oportunidades.



En el tema empresarial y de servicios tuvimos ya, por ejemplo, reunión con Grecocentro, tuvimos reunión con el Grupo Intersectorial, vamos a tenerlo con la Cámara de Comercio. Después viene un tercer bloque que va a ser determinante, en el que van a estar el Tránsito y el Dagma.



¿Cuándo tendrá la ciudad sus localidades y funcionará como Distrito?



El cronograma del Plan de Transición que estamos armando dice que la primera fase de alcaldías locales no menores será en el primer semestre del 2024. Contando con la expectativa de que el Concejo respalde este proyecto de acuerdo, inmediatamente procederemos con la Registraduría para constituir las Circunscripciones Electorales, a través de la cual se elegirán los ediles en octubre del 2023.



Una vez estén elegidos los ediles de cada localidad y los acuerdos de los ediles para producir la terna, el alcalde o alcaldesa distrital, que ya estaría elegido desde octubre, posesiona a los Alcaldes Locales, quienes empiezan a ejercer su labor ojalá que a partir de enero o febrero del 2024.



Usted fue sancionado por la Procuraduría en enero por presunta omisión durante el paro cuando era Secretario de Seguridad. ¿En qué va este proceso?



Nosotros acatamos en el marco legal lo que se llaman los pesos y los contrapesos. Los órganos de vigilancia, Procuraduría, Personería, Fiscalía y todas estas entidades nos vigilan, y debemos aceptar.



He sido investigado por muchas cosas, afortunadamente, en la mayoría de los casos hemos demostrado la transparencia en nuestros actos y si hay algún hecho irregular, pues uno también comete errores.



Nosotros hicimos una defensa técnica y jurídica en la Procuraduría, el fallo fue leído hace unos 2 o 3 meses, este tiene unos contenidos que se revisaron con el equipo jurídico, ellos dicen dónde hay errores, sobre todo, ligados a temas que no tienen que ver con mi cumplimiento de funciones.



Lo que hemos hecho, utilizando el debido proceso, es hacer la apelación correspondiente, aportar los documentos de soporte jurídicos y técnicos que tenemos, y esperamos que la segunda instancia tenga una respuesta favorable.

Localidades

Según Rojas, en la propuesta de división de la ciudad no se pueden considerar más de 7 localidades, puesto que la Alcaldía no tendría cómo financiarlas.



Tampoco podrían ser 2 o 3, aseguró el gerente, puesto que no habría posibilidad de estar tan cerca de la ciudadanía, que es lo que la Ley 1617 objetiva en la figura de los Distritos.



La propuesta más aproximada sería con una cantidad de 5, 6 o 7 localidades.