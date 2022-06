Comienza la renovación de Cristo Rey; comerciantes piden ser escuchados

Los comerciantes que trabajan a la entrada del monumento a Cristo Rey están viviendo una gran incertidumbre, debido a que argumentan que podrían ser desalojados del lugar por las obras de renovación que se harán en este mirador turístico de la ciudad.



La polémica surge porque las obras del Proyecto Integral Cristo Rey iniciarán en el presente mes pero, según los comerciantes, hasta el momento no se les ha dado una respuesta sobre lo que pasará con ellos.



“Nos han venido diciendo que van a reformar Cristo Rey, que harán el edificio terraza, el museo y demás, nosotros estamos de acuerdo con el proyecto, pero lo que pedimos es que nos den un papel firmado por el Alcalde que nos diga que nosotros volvemos a trabajar en este lugar. Hay que respetar el derecho al trabajo y la antigüedad que nosotros tenemos”, expresó Alba Orozco, comerciante del sector.



Lea aquí: Acceder a los servicios de salud sigue siendo un drama en Cali por la crisis de las EPS



Además, de acuerdo con Orozco, hay cerca de 13 comerciantes que están en este lugar y que llevan ahí más de 18 años.



Por su parte Andrés Mauricio Chantre, presidente de los Vendedores del Cerro de Cristo Rey, afirmó que en este proyecto no los han tenido en cuenta y que temen que su familia y la de los comerciantes queden sin su fuente de sustento.



“Están hablando de una reubicación pero la realidad es que muy pronto nos van a cerrar los negocios, algo que es perjudicial para nosotros porque vienen los meses en los que llegan más turistas a este sitio”, comentó Chantre.

El Proyecto Integral de Cristo Rey va a

contar con alrededor de 6.6 kilómetros de senderos peatonales, según informó la Secretaría de Vivienda de Cali.

Asimismo, el líder de los comerciantes de este sector recordó que se viene de una pandemia y un paro nacional que los dejó muchos meses en vilo, incluso, recalcó que algunos quebraron al no poder soportar las bajas en las ventas.



Con el proyecto de renovación de Cristo Rey se esperan intervenir 289.000 metros cuadrados de espacio público, se contará con cinco tramos de senderos peatonales y tendrá tres edificios: uno de bienvenida, la terraza y el edificio monumento.

¿Qué responde la Administración Municipal?

La secretaria de Vivienda de Cali, Martha Liliana Hernández, manifestó que sí se ha tenido en cuenta a los comerciantes, pero que en la concertación se han presentado dificultades.



“Hemos venido trabajando con ellos, sin embargo, en el momento de encuentro, cuando íbamos a hacer la oferta institucional y también a contarles el marco jurídico en el cual estaban pues no se pudo dar, no asistieron, entonces estamos a la espera de consolidar ese nuevo espacio para dialogar con ellos y llegar a un acuerdo colectivo”, dijo la funcionaria.



Hernández comentó que han encontrado que las personas que laboran en esos puestos, en muchas ocasiones, son familias subcontratadas por un tercero “que está explotando de manera gratuita ese espacio”.

Cristo Rey cumplirá 70 años el 25 de octubre de 2023, por lo que se espera que las obras de la actual Alcaldía en este lugar estén terminadas antes de esa fecha.

Por lo anterior, desde la Secretaría de Vivienda aclararon que no buscan desalojar a los vendedores sino que, por el contrario, se pretende invitarlos a formalizar su labor, ya que el proyecto contempla la construcción de módulos comerciales en el edificio monumento.



De hecho, el concejal Juan Martín Bravo opinó que “el problema de Cali es el desorden que hay con los vendedores ambulantes. La política pública de vendedores ambulantes fue aprobada en 2007 y desde ese entonces no se ha hecho una caracterización de estos”.



El cabildante resaltó que el proyecto de renovación busca que ese sea un espacio de reunión de muchas comunidades, por lo que agregó que “hay que organizar el comercio informal, no solamente en Cristo Rey sino también en toda la ciudad”.

¿En qué va el proyecto?

Se espera que este mes se inicie la construcción de dos de los cinco tramos peatonales contemplados en el proyecto.



“Las obras que haremos tendrán un costo de $ 53.000 millones y esperamos que con eso se deje por lo menos el 60 % o 70 % de avance del total del proyecto”, resaltó Martha Lilinana Hernández.



El tramo dos empezará desde atrás del Hospital Universitario del Valle y llegará hasta la Avenida Circunvalar, y el tramo cinco corresponde a la parte superior, en donde está el monumento. Se espera que estos queden listos en diciembre de 2022.



Ahora bien, ¿qué pasará con los otras tramos? Según información de la Secretaría de Vivienda solo se dejarán listos dos senderos peatonales “porque fue lo que se contempló desde el principio. Además, estos dos tramos son los que tienen más comunidad y se le apostará al mejoramiento integral del hábitat de estos sectores”.



La nueva Administración de Cali tendría que culminar la iniciativa, es decir los tramos 1, 3 y 4.

Otros detalles

De acuerdo con la Secretaría de Vivienda de Cali, los senderos peatonales serán elevados del suelo, para intervenir lo menos posible las zonas verdes que cruzarán estos caminos.



El tramo uno partirá desde la Calle Quinta (en inmediaciones al antiguo Club San Fernando) hasta la Universidad del Valle, sede San Fernando.

El tramo tres empezará en la Avenida Circunvalar e irá hasta la estación de Policía en la vía a Cristo Rey.



Asimismo el tramo cuatro arrancará desde la estación de Policía anteriormente nombrada hasta el monumento.