Colegios privados de Cali se preparan para volver a clases presenciales a finales de mes

Juan Felipe Delgado Rodriguez

El próximo 28 de septiembre iniciará el plan piloto de regreso a clases presenciales en los colegios privados de Cali bajo el modelo de alternancia. En el pilotaje, que va hasta el 2 de octubre, participarán aproximadamente 300 instituciones educativas y jardines infantiles.



De hecho, hoy con la Secretaría de Educación Municipal, las diferentes asociaciones de colegios firmarán el pacto por la vida.



“Venimos trabajando con la Asociación de Colegios Privados (Asocopri), Confederación Nacional Católica de Educación (Conaced), Asociación de Colegios Bilingües de Cali (Asobilca), y con los jardines infantiles, con ellos vamos a firmar mañana (hoy) el pacto por la vida, asumiendo la alternancia declaramos que nos comprometemos a adoptar en cada uno de los espacios las medidas de bioseguridad, evitar aglomeraciones, desinfección constante y el buen estado de la infraestructura, constituir espacios pedagógicos en temas de la pandemia y la nueva normalidad, promover el cuidado colectivo de la comunidad, entre otros”, comentó el jefe de cartera, William Rodríguez.

Con la firma del pacto, “los colegios quedan autorizados para que, después que nos presenten protocolos de bioseguridad, ajustes curriculares y pedagógicos y diligencien el pasaporte sanitario individual que registran ante la Secretaría de Educación, queden habilitados para regresar a clases presenciales”, precisó el funcionario, quien además aclaró que cada colegio hará ajustes curriculares y pedagógicos en su autonomía.



Es decir, cada institución se ajustará a los protocolos ya establecidos, cumpliendo con la capacidad permitida por resolución, la cual “dice que para preescolar es el 20 % y para básica y media es hasta el 25 %”.



En este sentido, la posibilidad de asistencia es según la cantidad de metros cuadrados que tienen los salones y las áreas del colegio, cada aula de clase podrá tener un número determinado de estudiantes dependiendo del espacio, algunos podrán tener, en promedio, entre 6 hasta 12 alumnos con el distanciamiento físico recomendado.



Las jornadas y la alternancia las define cada institución, por ejemplo, Luis Roberto Rivera, rector Colegio Berchmans, donde se realizará hoy la firma del pacto, detalla que en la institución “el estudiante podrá asistir dos días a la semana, entrarán a las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. no habrá almuerzo en el colegio”, aclaró.



Entre tanto, en otras instituciones la alternancia se hará por semanas, por ejemplo “nos vamos a dividir en subgrupos, si hay un salón de 20 se divide en dos grupos, en una semana va a venir uno y la semana siguiente viene el otro, no se van a mezclar, para que en caso de presentarse un caso se pueda hacer vigilancia epidemiológica, cada grupo tiene unos espacios de uso privado”, contó Germán Nieto, rector del Colegio La Arboleda.



Cada institución debe manejar los protocolos básicos de tamizaje y desinfección.



“Se van a tener diferentes horarios de ingreso para evitar que los estudiantes se aglomeren en un solo sitio, se van a habilitar diferentes entradas, se realizará toma de temperatura, si el niño (a) tiene 37.5 grados o más no va a poder ingresar, se va a tener una zona de aislamiento para que pueda permanecer mientras los padres lo recogen; se va hacer desinfección de manos y pies; todo esto se hará igual al finalizar la jornada”, puntualizó Juan David Atahualpa, coordinador de Seguridad y Salud del Colegio Bilingüe Lancaster.



Asimismo, Atahualpa, recordó que los estudiantes deberán usar el tapabocas de forma obligatoria, solo se lo retirarán en el momento del descanso, que será en “horarios diferentes, solo el grupo o el salón saldrá al descanso, el comedor se encuentra señalizado con el distanciamiento, antes deben lavarse las manos”.



Cabe recordar que para poder asistir, el alumno debe tener autorización del padre de familia, y si tiene alguna comorbilidad no podrá hacer la alternancia, ni tampoco si tiene síntoma de gripa. Si se presenta un caso, se aísla, se hace el registro de sintomatología, además se reporta a la secretaría de Salud.



Actualmente, las instituciones están realizando una encuesta en cada familia para conocer las condiciones de salud y saber si están dispuestos a que sus hijos retornen a clases presenciales.



Después de la semana piloto, es decir, durante la semana de receso- del 5 al 9 de octubre-, se realizará la evaluación para que después del 13 de octubre se pueda dar el reinicio de clases presenciales con alternancia.



Opiniones divididas

​

De acuerdo con Elsy Jordán de Córdoba, presidenta de la Asociación de Colegios Privados, Asocopri, “es muy importante regresar a clases presenciales desde el punto de vista cognitivo, socioafectivo, emocional; la presencialidad juega un papel fundamental en el proceso de desarrollo de los niños”.



Sin embargo, hay padres de familia que temen enviar a sus hijos a clases, es el caso de Mónica Arcila, quien dice: ”No estamos de acuerdo porque ellos (hijos) aún no entienden la importancia de mantener las medidas de bioseguridad, el tapabocas y el distancimiento, es difícil que lo cumplan en el colegio”.

Entre tanto, hay quienes sí quisieran regresar, “es el último año de escuela y quiere compartir con sus compañeros, podría volver al colegio”, comentó Francy Vargas, familiar de un estudiante de 11 grado.