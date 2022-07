Colectivos de ciclistas denuncian aumento de inseguridad en Cali; esto dicen las autoridades

Un ciclista caleño narró los momentos de angustia que vivió al ser víctima de robo el pasado 5 de julio en la Calle 5 con Carrera 6 de la capital vallecaucana.



Según contó Robinson Gutiérrez, el hecho ocurrió cuando se dirigía a su trabajo en el oeste de la ciudad y un sujeto lo hirió con un machete para robarle su vehículo. "Me da mucha impotencia y rabia porque mi bicicleta era mi medio de transporte y, además, también me gustaba hacer deporte", narró.



Después del ataque fue sometido a una cirugía de urgencia debido a la gravedad de las heridas. "Yo botaba mucha sangre y el dolor era horrible. Algunas personas se acercaron para ayudarme", añadió.



Además de ser su medio de transporte, la bicicleta era uno de sus pasatiempos, pues incluso forma parte de un grupo de ciclistas que hacen diferentes recorridos en la ciudad. Sin embargo, ahora no sabe en cuánto tiempo podrá retomar esta actividad.



Los colectivos de ciclistas, por otra parte, realizaron una manifestación en la noche de este martes con el fin de exigir a las autoridades condiciones de seguridad para los biciusuarios.



Según datos del Observatorio de Seguridad, mensualmente se reporta el hurto de al menos 20 bicicletas. De hecho, en 2021 hubo 300 denuncias de este delito.



Este año también se han reportado varios hechos de intolerancia porque algunos vehículos y motocicletas hacen uso indebido del carril exclusivo para bicicletas. Por tanto, este fue otro de los motivos que llevó a los grupos de ciclistas a movilizarse en el llamado ‘plan tortuga’.



Al respecto, la Policía Metropolitana de Cali recordó la existencia de 'Rutas seguras', plan para contribuir a la seguridad de los ciclistas en la ciudad que se implementó desde 2021.



"Contamos con siete rutas seguras que cubren toda la semana en los sitios como Cristo Rey, Yanaconas, Hotel Spiwak, Cerro 3 Cruces, Dapa, Medio Dapa, Alfaguara, Voragine, Km 18 y Parque Lineal", explicó Evelin Muñoz, del área de Prevención y Educación de la Policía.



Igualmente, el programa vincula a 34 líderes de diferentes clubes y la red de apoyo cubre entre 200 y 250 personas. A pesar de que las cifras de hurtos continúan siendo elevadas, desde la Policía señalan que el robo de bicicletas disminuyó en un 53%, pasando de 384 casos en 2021 a 182 este año.