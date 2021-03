Cinco preguntas sobre el proceso de vacunación contra el covid-19 en Cali

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Pese a que los megacentros para la vacunación ya retomaron labores, estos no son lugares para que las personas se dirigan para recibir la vacuna ese mismo día.

Hasta la fecha, 81.077 habitantes de Cali han participado en la vacunación anti-covid, de los cuales 39.608 son adultos mayores de 80 años.



Sin embargo, los ciudadanos aún albergan dudas, luego de que se reactivara el proceso de inmunización esta semana tras la llegada de 50.000 nuevas vacunas.



A continuación, El País resuelve algunas de las principales preguntas al respecto, todas ellas aterrizadas a las decisiones que se han tomado en la capital vallecaucana.

¿Si soy mayor de edad ya puedo acceder a la vacuna anti-covid?

​

En estos momentos, están vigentes las dos primeras etapas de vacunación en Colombia, que comprenden el talento humano en salud y los adultos mayores con 60 años o más. Sin embargo, en estos momentos en Cali se está priorizando únicamente a las personas con 75 años en adelante, según las directrices del Ministerio de Salud.



Hay que anotar que mientras el personal médico recibe el antídoto de Pfizer, el resto de los colombianos reciben por el momento las dosis de la vacuna china Sinovac, cuya segunda dosis aplica con 28 días de diferencia y cuya eficacia es del 50 % para prevenir los casos leves de covid, 80 % para los moderados y 100 % para los casos mortales.

Si mi EPS me dice que debo recibir la segunda dosis a los 56 días después de aplicada la primera, ¿qué debo hacer?

​

Si bien el ministro de Salud, Fernando Ruiz, informó hace poco que estudian la posibilidad de ampliar el intervalo entre dosis de la vacuna Sinovac a 56 días por un supuesto aumento de la eficacia, esta no es una decisión en firme, por lo que usted debe exigir a su EPS que la segunda dosis se la deben aplicar 28 días después de haber recibido la primera inyección.



“Sabemos que a algunos vacunados los refirieron para recibir la segunda dosis a los 56 días, pero esa decisión no está tomada. Por eso la recomendación es mantener la segunda dosis a los 28 días”, afirmó el Ministro de Salud a inicios de esta semana.

¿A quiénes puedo acudir si todavía no me han contactado para recibir el biológico?



Preferiblemente, debe contactar a la Secretaría de Salud de Cali, a través del número telefónico 4865555, Opción 1, en donde podrán ayudar a actualizar sus datos de contacto, aclarar dudas sobre el proceso de inmunización frente al covid o agendar una cita lo más pronto posible.



O también puede ingresar a la página www.cali.gov.co/158784 para actualizar sus datos en su respectiva EPS. Allí puede encontrar los ‘links’ de las siguientes empresas aseguradoras: Coomeva, Asmet Salud, Emssanar, Grupo Sura, Nueva EPS, SOS, EPS Indígena Mallanas, Salud Total, Comfenalco Valle y EPS Sanitas.

¿Siguen vigentes las vacunaciones sin barreras?

​

No. Según las autoridades sanitarias y las directivas de las Empresas Sociales del Estado, a los megacentros solo deben acudir las personas que tienen cita previa agendada por parte de la EPS, sobre todo si se busca preservar un protocolo de no aglomeraciones en estos lugares.



Según Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, “las personas están ansiosas por acceder a la vacuna. Esta se solicita calma y prudencia, hay que esperar de acuerdo a lo que se ha establecido por parte del Ministerio de Salud, o sea por etapa y con agenda”.



Los megacentros habilitados por la Alcaldía para la vacunación están ubicados en el Coliseo María Isabel Urrutia, el Estadio Pascual Guerrero, los almacenes La 14 de Pasoancho y La 14 de Calima.

¿Puedo irme a vacunar incluso si ese día no estoy dentro del pico y cédula, que regirá hasta el lunes 5 de abril?

​

Claro que sí. Una de las excepciones del pico y cédula son las citas médicas, por lo que irse aplicar la vacuna en el día y hora en el que fue agenda previamente por la EPS, incluso si no tiene pico y cédula, no implica ningún inconveniente.

Paso a paso

Cabe recordar que luego de que usted es contactado vía telefónica para recibir la vacuna contra el covid, debe tener esto en cuenta:

Llegar al lugar asignado con cédula.



Guardar un distanciamiento de dos metros con los otros beneficiarios.

Leer atentamente el consentimiento informado.



Tras recibir la vacuna, será observado 30 minutos para saber si presenta efectos secundarios.