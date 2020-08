Menor de edad que viajaba en bicicleta murió tras chocar contra un árbol en el oeste de Cali

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Un menor de edad que se movilizaba en una bicicleta murió en un accidente de tránsito ocurrido en el oeste de Cali.



El hecho se registró en la noche de este martes, en la Carrera 25 Oeste # 6-120, cuando el joven colisionó contra un árbol del sector tras aparentemente perder el control de la bicicleta.



El cuerpo de Bomberos de la ciudad acudió al lugar del hecho con un equipo de paramédicos. Sin embargo, el menor fue hallado sin signos vitales.



El subteniente John Fitzgerald Rodas, jefe de emergencias de esta institución, señaló que al llegar al sitio encontraron el cuerpo extendido sobre la vía.



"Encontramos varias partes de la bicicleta regadas alrededor. O sea, al parecer el impacto fue bastante fuerte", señaló Rodas.



El menor tenía aproximadamente 14 años de edad.



Este podría ser un accidente más que involucra a ciudadanos que bajan a gran velocidad por las vías del oeste de la ciudad.



Según Rodas, "no es una afirmación nuestra, pero de acuerdo a las versiones que recogimos en la zona, era un grupo de muchachos que venían bajando, acostumbrados a hacer esa actividad de lanzarse sin ningún control".



El voluntario del cuerpo de Bomberos reflexionó que este tipo de acciones de los ciclistas ponen en peligro no solo su propia vida, sino también la de otros ciudadanos.



Presuntamente, no hubo más vehículos involucrados en el accidente, indicó rojas. "Él (la víctima) colisionó contra una superficie rígida".