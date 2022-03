Ciclista campeón panamericano de Downhill Master fue atropellado en el sur de Cali

Lesiones en un pie, fractura de vertebras y dolor en la cabeza son las afectaciones que presenta el ciclista colombiano Álvaro José Garcés, quien el pasado 6 de marzo fue atropellado por un vehículo de alta gama en el sur de Cali.



Álvaro José, quien es campeón Panamericano de Downhill Master, fue arrollado por un carro blanco en la madrugada de este domingo cuando se encontraba en la Calle 16 con Carrera 71 realizando uno de sus habituales entrenamientos.

Lea además: Basura acumulada sería una de las causas de las inundaciones en temporada de lluvias en Cali



En diálogo con Blu Radio el ciclista detalló que aunque el conductor del carro lo atropelló y huyo del lugar de los hechos, las imágenes de lo ocurrido fueron divulgadas en redes sociales, por lo cual, el hombre regresó luego de lo ocurrido.



"El sujeto me enviste, me bota hacia el andén, se da a la fuga, pero después vuelve y se me acerca, me pregunta que si estoy bien, ahí llegaron muchos conocidos, amigos ciclistas y emprende la huida, llega después antes de que llegara la ambulancia", relató el ciclista.



Según comentó, aunque quienes estuvieron presentes en el lugar coincidieron en que el conductor habría estado borracho, no fue posible determinar si este estaba o no bajo los efectos del alcohol porque los pruebas realizadas por las autoridades que llegaron al lugar arrojaron resultados inconclusos.



Lea también: Se reportan más de 500 casos de dengue en Cali en lo corrido de este 2022



"Yo espero que con los borrachos en Cali y el mundo las autoridades se pongan más serios, pido más seguridad, así como me paso a mi, le puede pasar a cualquiera", mencionó Garcés.



Hasta ahora las autoridades correspondientes no se han pronunciado respecto al caso, ni se ha conocido el reporte oficial del siniestro.