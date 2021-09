En los barrios de Cali se presenta una marcada tendencia a la disminución por contagios de covid, hay aproximadamente 100 barrios con cero casos positivos en la ciudad.



Algunos de estos sectores son: La Sultana, El Gran Limonar, Guillermo Valencia, Marroquin III, San Marino, El Calvario, Puerto Mallarino, La Campiña, Ciudad Campestre, Chipichape, Centenario, Altos de Menga, Barrio Obrero, Bello Horizonte, Ciudad Universitaria, Los Farallones y Base Aérea.



De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, “tenemos un comportamiento muy homogéneo en la ciudad, hay unos barrios que no presentan casos de covid, sin embargo, todavía no podemos decir que esto sea generalizado ni que haya unos conglomerados de barrios con cero casos. Aquí lo que estamos mencionando que así como vigilamos microterritorios cuando teníamos pruebas positivas, ahorita estamos evaluando microterritorios con pruebas negativas, que lo hacemos a través de la georreferenciación”, explicó.



Además precisó que los casos están en toda la ciudad, “tener barrios y espacios pequeños sin casos todavía no es significativo, porque aún no se puede hablar de que en toda una comuna no hay casos. Estos son sectores y están distribuidos en toda la ciudad, así que continuamos con las estrategias de bioseguridad masivas y la vacunación”.

Asimismo, el doctor Daniel Cuartas explicó el comportamiento que ha tenido el covid-19 en los últimos días. “Al observar lo que tenemos vemos que hay una alta dispersión de la ocurrencia de casos, y eso está explicado por la alta movilidad que tenemos en la ciudad y los altos contactos que estamos teniendo. La mayoría de la gente está saliendo a trabajar, a hacer una diligencia o a hacer algo lúdico, eso aumenta el número de personas con las que tenemos contacto. Si bien el número de casos es bajo, no se presenta una aglomeración de estos casos en un solo lugar sino que se encuentran dispersos a lo largo de la ciudad”, indicó.



Para el epidemiólogo Rayan El Barkachi, a pesar de que sí hay una disminución en los casos y la mortalidad por covid-19 en la ciudad, hablar de cero casos activos es acelerado. “Eso es imposible, seguramente no se han identificado los casos porque casos activos deben de haber, una cosa diferente es que no se han identificado. Nadie puede asegurar eso, por ejemplo algunas personas pueden tener el virus y no generar síntomas. Hay que recordar que aproximadamente el 80 % de los casos está entre asintomáticos y sintomáticos leves”, aseveró.



Hay varias razones que pueden sustentar la disminución de los casos no solo en Cali sino a nivel nacional. “En esencia el virus es un poco extraño a pesar de que ya lo conocemos, hay comportamientos que todavía no tenemos muy claros y que se siguen estudiando, sin embargo algo muy claro que podría demostrar este descenso es la vacunación, el haberse vacunado a la población, al menos parcialmente, demuestra la importancia de este mecanismo para el control de la mortalidad, es decir de que la gente se enferme gravemente, que consulte a los hospitales, que entre a una unidad de cuidados intensivos y que probablemente se muera”, explicó El Barkachi.

No bajar la guardia

Por su parte, los especialistas apuntan que aunque el panorama de covid en la ciudad parece alentador y se presentan descensos significativos, hay que tener en cuenta que en cualquier momento se pueden generar nuevas variantes como la Delta y a su vez un mayor número de contagios.



“Si los ciudadanos bajan la guardia lo que puede suceder es que se aumente la velocidad de transmisión y que con el riesgo de la variante delta esta pueda volverse dominante sobre la variante Mu que es la que usualmente se ha tenido en nuestro territorio. La recomendación es continuar con los protocolos de bioseguridad y vacunarse, hasta el momento solo tenemos un 40% de coberturas con esquema completo, hay que seguir trabajando para que las personas se vacunen y tengan sus esquemas completos”, aseveró Miyerlandi Torres, titular de Salud.

Casos activos

Entre los 50 barrios con más números de casos activos en la ciudad está Ciudad Córdoba y Terrón Colorado con 15 casos, seguidamente se ubican los barrios Urb. Río Lili y Caney, que presentaron 13 casos activos y los sectores La Flora, Villa del Prado y Mariano Ramos con 11 y 12 casos.