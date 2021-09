El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que desde la madrugada de este viernes comenzará la distribución de una parte de las dosis de la vacuna contra el covid-19 de Moderna que arribaron a Colombia el pasado domingo.



Según señaló el Ministerio a través de un comunicado, a las 3:00 a.m. de este viernes iniciará la distribución de 332.640 dosis del lote de 689.220 que llegaron al Aeropuerto Internacional El Dorado el domingo 19 de septiembre y que no habían podido ser liberadas pues la farmacéutica estadounidense no había entregado los certificados de calidad de los biológicos.



"Estas dosis estarán dirigidas a completar esquemas de vacunación, haciendo énfasis a personas mayores de 50 años y con comorbilidades", explicó el jefe de Gabinete del Minsalud, Germán Escobar.

Escobar apuntó que las dosis restantes del mencionado lote se repartirán conforme se surta el proceso y se tenga la información pertinente, tal y como se adelanta con cada llegada de vacunas al territorio colombiano.



"Se espera que en los próximos días sigan llegando más vacunas del laboratorio Moderna hasta completar 4,3 millones de dosis antes de acabar el mes y el trimestre", afirmó.