Jhon Edward Montenegro Jimenez

El recorrer las calles con los menores disfrazados, ir a centros comerciales o ir de casa en casa pidiendo dulces, quedará como una actividad tradicional de ‘Halloween’ pero para el próximo año.



La celebración del 31 de octubre, sin duda este año será diferente, atípica. La pandemia por Covid-19 y el riesgo de un rebrote obligan a evitar aglomeraciones, por lo cual el próximo sábado no se podrá realizar recorridos por las calles. La recomendación es que si va a celebrar ‘Halloween’, sea en la vivienda y solo con quienes conviva.



Dicha invitación la hizo el Ministerio de Salud junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, a través de una circular enviada a gobernadores y alcaldes, en la cual les ha pedido mantener las medidas y dar orientaciones acerca de este festejo.

El ministro de Salud, Fernando Ruiz dijo que esta fecha puede suscitar riesgo de aumento de contagios, ya que, por lo general, las familias salen con sus hijos a pedir dulces de casa en casa o se encuentran en otros sitios donde hay más personas; se realizan fiestas y caravanas en vehículos, lo que genera aglomeraciones, dificultad para el distanciamiento físico. Asimismo, intercambio de objetos que pueden tener el virus en su superficie como bolsas, dulces, disfraces, máscaras, maquillajes.



Es por esto que dentro de las recomendaciones, además de las ya conocidas como el uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento, el ministro Ruiz sugirió celebrar el ‘Halloween’ en casa con el núcleo familiar directo residente en la vivienda; no hacer rondas por las casas para pedir dulces. Y reiteró que los centros o establecimientos comerciales deben continuar con las medidas establecidas.

Los centros comerciales no tendrán eventos presenciales. Chipichape, por ejemplo, realizará un show virtual en su página, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

El alto funcionario también indicó que deben realizar campañas para evitar reuniones sociales en salones de conjuntos cerrados o sitios públicos.



No obstante, el funcionario, comentó: “El esparcimiento que se da en ‘Halloween’ es importante para la salud mental de los niños. Tenemos que adaptarnos y aprovechar para trabajar en familia las medidas que recomendamos”.



De hecho, por esto el Icbf creó la estrategia ‘Halloween En Familia’, en donde a través de las plataformas digitales, las familias podrán acceder a actividades virtuales el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Se ofrecerán talleres de maquillaje, de baile, teatro y recetas para hacer en casa.

“En Colombia hay 15 millones de niños, niñas y adolescentes que debemos cuidar. Por eso, la celebración de ‘Halloween’ nos impone mayores medidas de autocuidado, seguridad y disciplina ciudadana”, agregó Lina Arbeláez, directora general del Icbf.

“Coronavirus está disfrazado, esperándolos”



Desde la Secretaría de Salud Departamental recomiendan no exponer a los niños a aglomeraciones durante el festejo de ‘Halloween’.



“Los invitamos a una celebración familiar en casa, permitan a sus niños disfrazarse, organice alguna actividad especial dentro del hogar. No salga, no exponga a los niños a aglomeraciones. Es momento de cuidarnos. El coronavirus está disfrazado, esperándolos”, dijo la titular de Salud, María Cristina Lesmes.



Asimismo, la funcionaria precisó que se realizarán actividades por televisión y redes sociales.



Cabe recordar que cada municipio podrá tomar las medidas que considere necesarias para este 31 de octubre. Por ejemplo, en Yumbo durante este fin de semana habrá toque de queda y ley seca.



Hoy el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dará a conocer las restricciones que se tendrán para esta fecha.

Cuidar al menor y a toda la familia



Aunque es conocido que entre los menores de edad el covid puede no ser tan severo como en otras edades, el médico pediatra, Javier Criales Hernández, resaltó: “Al niño puede que no le dé o no sea tan severo, pero sí puede que lo lleve a su casa donde la abuela, que tiene comorbilidad, se podría infectar y fallecer, entonces se trata de cuidar a los niños, pero también al núcleo familiar”.



De igual forma, recomendó evitar las aglomeraciones. “Los papás deben idear la manera en la que el niño pueda disfrutar en su casa. Se podrían hacer circuitos en la casa para que él vaya de cuarto en cuarto pidiendo sus dulces. También puede hacerse un pastel o un helado y de esa manera evitar que vaya a estar expuesto a otro sitios que no se sepa de dónde proviene los dulces porque finalmente el virus puede ser estar en superficies, pasar de un mano a otra, estaríamos llevando el virus a casa”.

Advierten caravanas



Según advirtió el concejal Fernando Tamayo, para el 31 de octubre se tienen programadas tres caravanas por el día de ‘Halloween’, las cuales se están convocando desde redes sociales. Una de estas es de “una compraventa de motos en el barrio Troncal, y me preocupa porque desde lo que publicaban decían que tenían respaldo silencioso de guardas de tránsito y algunos policías. Guerra avisada no mata soldado. No podemos permitir este tipo de desórdenes y más ad portas de un rebrote. Esta caravana dicen que envían la ruta un día antes”, dijo.