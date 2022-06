Casos de infección respiratoria en menores de cinco años han aumentado en Cali

En mayo 2.536 niños consultaron el servicio de urgencias de la Fundación Clínica Infantil Club Noel por síntomas asociados a enfermedades respiratorias agudas. Su ocupación en UCI es del 85 %. El HUV está al 100 %.



Tal y como sucede cada año por esta época, el cambio de clima se convierte en el principal motivo que lleva a que las consultas al servicio de urgencias pediátricas aumenten, principalmente por causa de infecciones respiratorias agudas en menores de 5 años.



Acorde con el sistema de vigilancia en salud pública de Cali SIVIGILA, en los primeros cuatro meses del año 2022, comparado con el mismo periodo de tiempo en 2021, los servicios de consulta externa y urgencias pediátricas registraron un aumento de pacientes hasta del 100%, pasando de 13.640 casos no relacionados con covid a 27.271.



No obstante, los factores de contagio no se limitan al cambio del clima, ya que la vulnerabilidad de los menores a enfermedades virales incrementa por la interacción social y el levantamiento de medidas de bioseguridad derivadas por la declaración de emergencia sanitaria desde 2020.



Lea aquí: No es un espejismo: el río Cali se tiñó de rojo este viernes, conozca la razón

📌La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, se pronunció frente al aumento de los casos de infección respiratoria aguda en menores de cinco años en la ciudad.



🎥: Cortesía Alcaldía de Cali pic.twitter.com/CJZd0rjvNL — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 3, 2022

Isabel Cristina Hurtado, pediatra infectóloga del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, advirtió que” las infecciones respiratorias se transmiten de una persona a otra, por eso, si alguien que tiene síntomas no se cuida, pero sí entra en contacto con los más pequeños de la casa, lo más probable es que termine enfermándolos”.



Ignorar esta clase de situaciones es, según Hurtado, otra razón de peso que lleva a que, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos del HUV esté completamente llena. "El 70 % de los pacientes ahí recluidos presentan algún cuadro respiratorio agudo”, precisó la pediatra.



Entre tanto, en la Fundación Clínica Infantil Club Noel el panorama no es diferente. "A la fecha, de 20 camas UCI, 17 están ocupadas por pacientes con enfermedades respiratorias agudas. Es decir, el 85 % de la totalidad”, aseguró Luz Míriam Claros Giraldo, gerente médica de la entidad.



De aproximadamente 260 menores que ingresan diariamente a la Clínica, el 70 % tienen menos de 5 años y el 57% menos de 2 años. De ellos, el 60 % consultan por problemas respiratorios no covid relacionados con virus como la influenza y el sincitial respiratorio.



"Tenemos un mayor número de casos de consulta de hospitalización y de requerimiento de UCI en nuestros menores por enfermedad respiratoria aguda. Estamos dentro del pico, ha sido superior al histórico, entre un 10 y 15% más y eso hace que las unidades de cuidado intensivos pediátricas estén llenas”, afirmó María Cristina Lesmes, secretaría de Salud del Valle del Cauca.



No obstante, aclaró que esta ”no es una alerta epidemiológica que nos preocupe demasiado”, ya que es un comportamiento normal en la temporada de lluvias.

Recomendaciones

Completar el esquema de vacunación en los menores, según su edad, es la principal advertencia por parte de los expertos. La vacuna de neumococo, por ejemplo, reduce la probabilidad de contagiarse de infecciones respiratorias agudas.



En caso de que un menor presente síntomas gripales como fiebre y tos, es recomendable que no asista a actividades educativas u otras donde se pueda propagar el contagio de este tipo de enfermedades.



Si presentan fiebre manejarla con hidratación permanente y Dolex, proporcional a su edad y peso. Sin embargo, si la fiebre dura más de 48 horas y no se puede controlar en casa, lo mejor es acudir a los servicios de urgencias, pero ”solo si es necesario, para evitar así congestiones”, precisó la doctora Isabel Cristina Hurtado, pediatra epidemióloga del HUV.



Algunos síntomas de alerta en los niños son: dificultad respiratoria, movimientos rápidos en el pecho, malestar general, irritabilidad, fiebre, reducción o pérdida de apetito.