La Secretaría de Movilidad de Cali informó que la restricción de 'pico y placa' para la movilidad por la Vía al Mar durante este puente festivo iniciará a las 8:00 p.m. y culminará a las 3:00 a.m. del día siguiente y no como inicialmente se había establecido (desde las 5:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del día siguiente).



Edwing Candelo, subsecretario de Servicios de Movilidad, explicó que la medida iniciará este sábado, cuando podrán circular los vehículos particulares, motocicletas y motocarros cuyas placas estén terminadas en dígito impar (1, 3, 5, 7 y 9). El domingo corresponderá a las placas pares (2, 4, 6, 8 y 0) y el lunes nuevamente podrán movilizarse por el corredor las placas impares.



"Este piloto de restricción busca dar soluciones a este corredor vial que hace muchos años, cerca de 20, tiene problemas en la circulación, especialmente los fines de semana", dijo el funcionario, quien apuntó que se revisarán los resultados de la medida este fin de semana para "poder establecer correctivos y poderlo ajustar en beneficio de la colectividad".



Es preciso resaltar que la restricción al paso comprende el tramo entre los kilómetros 9 y 18 de la Vía al Mar, donde habrá cuatro puestos de control con presencia de agentes de tránsito que ayudarán a regular la movilidad y verificarán la documentación y el estado de los vehículos que por allí transiten.



Cabe mencionar que están exentos de esta disposición los residentes del sector, organismos de socorro, personal de vigilancia privada, funcionarios de organismos de control, personal de medios de comunicación, vehículos funerarios y vehículos de transporte de combustible, así como el personal de salud y el personal de cadenas de producción y abastecimiento.