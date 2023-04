Caleños se quejan por demoras del Dagma a solicitudes para atender árboles en riesgo

En Cali hay alrededor de 9000 árboles que requieren ser intervenidos, no obstante, algunos caleños han manifestado que en ocasiones han reportado que en las cercanías de sus casas han identificado árboles que pueden caerse pero que no obtienen ayuda de las autoridades.



“El nivel de respuesta del Dagma es casi nulo. Hay sentencias judiciales desde 2014 que los obligan a intervenir en El Guadual de Guadalupe y no las cumplen, ya estamos en 2023. Las cartas que uno radica no tienen respuesta. En mi barrio, El Refugio, hay una problemática con un samán cuyas raíces están afectando una casa, y la dueña y vecinos llevan desde el 2009 pidiéndole al Dagma que intervenga”, comentó José Venancio Palacios, más conocido como J. Palacios, integrante de la Red de Bosques Urbanos de Cali.



De hecho, de acuerdo con cifras de los Bomberos Voluntarios de Cali, en la ciudad se caen alrededor de 50 árboles mensuales, lo que demuestra el triste panorama que vive la ciudad en este aspecto.



“En el último censo arbóreo teníamos 18 mil árboles para intervenir. De esos, vamos en 9000. Lo que hemos hecho es priorizar los árboles a talar. Hay que entender que la ciudad no se planificó en materia de árboles, salvo algunas avenidas”, comentó Francy Restrepo, directora del Dagma.



Además, la funcionaria reconoció que hay muchas solicitudes de tala de árboles represadas, pero que eso es una situación que se viene presentando incluso desde antes de ella asumir el cargo. No obstante, Restrepo resaltó que son la Administración que más árboles enfermos han talado en los últimos 12 años.